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Estevão fica fora da pré-lista da Seleção e é ausência confirmada na Copa do Mundo

O atacante é o artilheiro da era Ancelotti e se recupera de lesão

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Jogada
Legenda: Estevão já marcou cinco gols pela Seleção Brasileira
Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou nesta segunda-feira (11) a pré-lista com 55 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Apenas 26 nomes estarão na convocação final, marcada para o próximo dia 18 de maio.

Estevão, atacante do Chelsea, é a principal ausência entre os nomes listados por Carlo Ancelotti. O atleta de 19 anos sofreu uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita durante a partida contra o Manchester United, no dia 18 de abril, pela Premier League.

Na tentativa de acelerar a recuperação pensando no Mundial, o jogador descartou uma cirurgia e viajou ao Brasil para realizar tratamento conservador. Porém, após avaliação do departamento médico da CBF, o entendimento foi de que o atleta não teria condições de atuar na competição.

ARTILHEIRO DA ERA ANCELOTTI

Revelado pelo Palmeiras, Estevão foi negociado rapidamente com o Chelsea. O bom desempenho no futebol inglês garantiu espaço nas primeiras convocações de Ancelotti pela Seleção Brasileira.

Com cinco partidas como titular sob comando do treinador italiano, o atacante marcou cinco gols e se tornou o artilheiro do Brasil na era do novo comandante.

NEYMAR ENTRE OS 55

A principal novidade entre os pré-convocados é Neymar. O jogador do Santos não havia sido lembrado por Ancelotti nas partidas das Eliminatórias e nos amistosos preparatórios.

Na atual temporada pelo Peixe, o jogador soma 13 jogos, com seis gols marcados e seis assistências. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o camisa 10 vive a expectativa de disputar sua quarta Copa do Mundo.

POSSÍVEL PRÉ-LISTA DO BRASIL 

Goleiros (6)

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR)
  • Bento (Al-Nassr-SAU)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest-ING)
  • Lucas Perri (Leeds-ING)

Zagueiros (11)

  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Thiago Silva (Porto-POR)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli-SAU)
  • Alexsandro (Lille-FRA)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Léo Ortiz (Flamengo)
  • Vitor Reis (Girona-ESP)
  • Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos (4)

  • Wesley (Roma-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos (6):

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Caio Henrique (Monaco-FRA)
  • Kaiki (Cruzeiro)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas (12):

  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
  • Andrey Santos (Chelsea-ING)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
  • João Gomes (Wolverhampton-ING)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Joelinton (Newcastle-ING)
  • Éderson (Atalanta-ITA)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes (16)

  • Neymar (Santos)
  • Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • João Pedro (Chelsea-ING)
  • Savinho (Manchester City-ING)
  • Endrick (Lyon-FRA)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Antony (Real Bétis-ESP)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Pedro (Flamengo)
  • Carlos Vinícius (Grêmio)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
  • Igor Paixão (Olympique de Marseille-FRA)

 
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