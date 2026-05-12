Estevão fica fora da pré-lista da Seleção e é ausência confirmada na Copa do Mundo
O atacante é o artilheiro da era Ancelotti e se recupera de lesão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou nesta segunda-feira (11) a pré-lista com 55 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Apenas 26 nomes estarão na convocação final, marcada para o próximo dia 18 de maio.
Estevão, atacante do Chelsea, é a principal ausência entre os nomes listados por Carlo Ancelotti. O atleta de 19 anos sofreu uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita durante a partida contra o Manchester United, no dia 18 de abril, pela Premier League.
Na tentativa de acelerar a recuperação pensando no Mundial, o jogador descartou uma cirurgia e viajou ao Brasil para realizar tratamento conservador. Porém, após avaliação do departamento médico da CBF, o entendimento foi de que o atleta não teria condições de atuar na competição.
ARTILHEIRO DA ERA ANCELOTTI
Revelado pelo Palmeiras, Estevão foi negociado rapidamente com o Chelsea. O bom desempenho no futebol inglês garantiu espaço nas primeiras convocações de Ancelotti pela Seleção Brasileira.
Com cinco partidas como titular sob comando do treinador italiano, o atacante marcou cinco gols e se tornou o artilheiro do Brasil na era do novo comandante.
NEYMAR ENTRE OS 55
A principal novidade entre os pré-convocados é Neymar. O jogador do Santos não havia sido lembrado por Ancelotti nas partidas das Eliminatórias e nos amistosos preparatórios.
Na atual temporada pelo Peixe, o jogador soma 13 jogos, com seis gols marcados e seis assistências. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o camisa 10 vive a expectativa de disputar sua quarta Copa do Mundo.
POSSÍVEL PRÉ-LISTA DO BRASIL
Goleiros (6)
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson (Fenerbahçe-TUR)
- Bento (Al-Nassr-SAU)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest-ING)
- Lucas Perri (Leeds-ING)
Zagueiros (11)
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Thiago Silva (Porto-POR)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli-SAU)
- Alexsandro (Lille-FRA)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Léo Ortiz (Flamengo)
- Vitor Reis (Girona-ESP)
- Murillo (Nottingham Forest-ING)
Laterais-direitos (4)
- Wesley (Roma-ITA)
- Danilo (Flamengo)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Vitinho (Botafogo)
Laterais-esquerdos (6):
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Luciano Juba (Bahia)
- Caio Henrique (Monaco-FRA)
- Kaiki (Cruzeiro)
- Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)
Meio-campistas (12):
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
- Andrey Santos (Chelsea-ING)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
- João Gomes (Wolverhampton-ING)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Joelinton (Newcastle-ING)
- Éderson (Atalanta-ITA)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes (16)
- Neymar (Santos)
- Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- João Pedro (Chelsea-ING)
- Savinho (Manchester City-ING)
- Endrick (Lyon-FRA)
- Rayan (Bournemouth-ING)
- Antony (Real Bétis-ESP)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Pedro (Flamengo)
- Carlos Vinícius (Grêmio)
- Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
- Igor Paixão (Olympique de Marseille-FRA)