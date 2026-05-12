Estevão fica fora da pré-lista da Seleção e é ausência confirmada na Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou nesta segunda-feira (11) a pré-lista com 55 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Apenas 26 nomes estarão na convocação final, marcada para o próximo dia 18 de maio.

Estevão, atacante do Chelsea, é a principal ausência entre os nomes listados por Carlo Ancelotti. O atleta de 19 anos sofreu uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita durante a partida contra o Manchester United, no dia 18 de abril, pela Premier League.

Na tentativa de acelerar a recuperação pensando no Mundial, o jogador descartou uma cirurgia e viajou ao Brasil para realizar tratamento conservador. Porém, após avaliação do departamento médico da CBF, o entendimento foi de que o atleta não teria condições de atuar na competição.

ARTILHEIRO DA ERA ANCELOTTI

Revelado pelo Palmeiras, Estevão foi negociado rapidamente com o Chelsea. O bom desempenho no futebol inglês garantiu espaço nas primeiras convocações de Ancelotti pela Seleção Brasileira.

Com cinco partidas como titular sob comando do treinador italiano, o atacante marcou cinco gols e se tornou o artilheiro do Brasil na era do novo comandante.

NEYMAR ENTRE OS 55

A principal novidade entre os pré-convocados é Neymar. O jogador do Santos não havia sido lembrado por Ancelotti nas partidas das Eliminatórias e nos amistosos preparatórios.

Na atual temporada pelo Peixe, o jogador soma 13 jogos, com seis gols marcados e seis assistências. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o camisa 10 vive a expectativa de disputar sua quarta Copa do Mundo.

POSSÍVEL PRÉ-LISTA DO BRASIL

Goleiros (6)