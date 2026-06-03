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Seleção Brasileira: Endrick 'invade' coletiva e faz pergunta para Igor Thiago

Atacante assumiu o papel de jornalista por alguns minutos e arrancou risadas durante entrevista do companheiro

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 18:49)
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O início dos trabalhos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos tem sido marcado por um ambiente leve e descontraído. Nesta quarta-feira (3), Endrick protagonizou um dos momentos mais divertidos ao "invadir" a coletiva de Igor Thiago e assumir, por alguns instantes, o papel de jornalista.

Acompanhado de Rayan, o atacante aproveitou a entrevista para fazer uma pergunta ao companheiro de Seleção. “Como está sendo a experiência aqui com os 26 escolhidos e como você se sente dentro do grupo?”, questionou Endrick, arrancando sorrisos dos presentes.

Entrando na brincadeira, Igor Thiago respondeu em tom bem-humorado. “Boa tarde, jornalista Endrick. Estou muito feliz de ser um dos 26 convocados, compartilhar esse momento único, cravar nosso nome na história. É uma oportunidade única que temos na vida e esperamos conquistar o título”, afirmou o atacante.

Endrick, Igor Thiago e Rayan ganharam espaço na reta final do ciclo da Seleção e estiveram presentes no último amistoso da Data Fifa contra França e Croácia. As boas atuações ajudaram a credenciar os três atletas para a lista final de Carlo Ancelotti.

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