Jogos do Brasil na Copa 2026: São João de Maracanaú terá transmissão em telões e shows

Tem festa, mas também tem Copa do Mundo. A bola vai rolar em campo e quem curte o São João de Maracanaú vai poder acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. A primeira transmissão será de Brasil x Marrocos. A partida ocorre no dia 13 de junho, sábado, às 19 horas (de Brasília).

Com megaestrutura, a Arena de Shows vai se tornar um grande palco da festa da torcida pela Canarinho. Grandes nomes da música nacional vão fazer todo mundo dançar. Taty Girl, Zé Neto & Cristiano e Matheus Fernandes estão entre eles.

O duelo de estreia do Brasil será transmitido nos telões do palco de 36 metros. Lá também será o local de onde a Globo, por meio da sua afiliada Verdes Mares, vai chamar a torcida brasileira na prévia desta partida especial.

Será a vez da torcida cearense mostrar toda empolgação para o restante do país. O convite é para usar verde e amarelo, para entrar no clima. Vai ser a maior “torcida junina” pelo Brasil da história.

Assim, os portões do Parque de Eventos de Maracanaú serão abertos mais cedo no sábado, 13 de junho, a partir das 17 horas. Os shows começam a partir das 17h30. As atrações são as seguintes: Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro, Taty Girl, Matheus Fernandes, Litto Lins, Pagode do Ploc e Tome Forró.

Serviço

Transmissão de Brasil x Marrocos na Abertura da Copa 2026

Local: Arena de shows do São João de Maracanaú (Parque de Eventos do Município)

Sábado, 13 de junho

17h – Abertura dos Portões

17h30min – Início dos Shows

19h – Jogo de estreia da Seleção na Copa