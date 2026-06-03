Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos do Brasil na Copa 2026: São João de Maracanaú terá transmissão em telões e shows

Seleção estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:47)
Jogada
Legenda: São João de Maracanaú será um dos palcos de transmissão dos jogos da Seleção na Copa do Mundo.
Foto: Divulgação/São João de Maracanaú

Tem festa, mas também tem Copa do Mundo. A bola vai rolar em campo e quem curte o São João de Maracanaú vai poder acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. A primeira transmissão será de Brasil x Marrocos. A partida ocorre no dia 13 de junho, sábado, às 19 horas (de Brasília). 

Com megaestrutura, a Arena de Shows vai se tornar um grande palco da festa da torcida pela Canarinho. Grandes nomes da música nacional vão fazer todo mundo dançar. Taty Girl, Zé Neto & Cristiano e Matheus Fernandes estão entre eles.

O duelo de estreia do Brasil será transmitido nos telões do palco de 36 metros. Lá também será o local de onde a Globo, por meio da sua afiliada Verdes Mares, vai chamar a torcida brasileira na prévia desta partida especial.

Será a vez da torcida cearense mostrar toda empolgação para o restante do país. O convite é para usar verde e amarelo, para entrar no clima. Vai ser a maior “torcida junina” pelo Brasil da história. 

Assim, os portões do Parque de Eventos de Maracanaú serão abertos mais cedo no sábado, 13 de junho, a partir das 17 horas. Os shows começam a partir das 17h30. As atrações são as seguintes: Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro, Taty Girl, Matheus Fernandes, Litto Lins, Pagode do Ploc e Tome Forró. 

Serviço 

  • Transmissão de Brasil x Marrocos na Abertura da Copa 2026
  • Local: Arena de shows do São João de Maracanaú (Parque de Eventos do Município)
  • Sábado, 13 de junho
  • 17h – Abertura dos Portões 
  • 17h30min – Início dos Shows
  • 19h – Jogo de estreia da Seleção na Copa

arena
Legenda: Arena de Shows será palco para transmissão dos jogos.
Foto: Divulgação/São João de Maracanaú

Assuntos Relacionados
maracanaú

Jogada

Jogos do Brasil na Copa 2026: São João de Maracanaú terá transmissão em telões e shows

Seleção estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos

Redação Há 55 minutos
Versão do atacante Neymar disponível no EA FC

Jogada

Neymar é adicionado à Seleção Brasileira no EA FC

O atacante do Santos foi incluído no elenco da Copa do Mundo

Alexandre Mota Há 1 hora
Rayan

Jogada

Rayan é o jogador mais valioso da Seleção Brasileira, aponta estudo

Levantamento do CIES Football Observatory coloca o atacante como o atleta de maior valor de mercado entre os convocados de Carlo Ancelotti

Liuê Góis 03 de Junho de 2026
Vina em ação pela Ceará

Jogada

Ceará decide reintegrar Vina ao elenco; Pedro Henrique deve ser negociado

A dupla foi afastada pelo então técnico Mozart

Alexandre Mota 03 de Junho de 2026
Atacante Depay, da seleção da Holanda, em ação

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, dia 3 de junho de 2026

Alexandre Mota 03 de Junho de 2026
Álbum da Copa do Mundo aberto com a página do Brasil

Jogada

Álbum da Copa 2026: Com recorde negativo para o Brasil, Panini erra 118 figurinhas; veja lista

Confira a lista completa e os erros envolvendo a Seleção Brasileira.

Redação 03 de Junho de 2026