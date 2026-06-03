Nas semifinais, Série B Cearense teve média de público próxima da Série A; Icasa lidera
Verdão leva mais público como mandante na semifinal que Ceará e Fortaleza
Os 4 jogos das semifinais da Série B do Campeonato Cearense, reunindo Icasa, Itapipoca, Crateús e Crato levaram 14.620 pessoas, média de 3.655 torcedores. O maior público foi do Icasa, que levou 8.577 torcedores ao Romeirão no jogo do acesso.
O público do Verdão foi maior até do que o de Ceará e Fortaleza nas semifinais do Cearense quando foram mandantes.
O Leão levou 8.012 pessoas contra o Ferroviário, e o Vovô levou 4.982 diante do Floresta.
Médias
Com o grande público do Icasa, a média das semifinais da Série B Cearense ficou próxima a da elite cearense. Na B, foram 3.655 e na A: 4.470.
Comparativo
Série A Cearense
Ida
Ferroviário 0x2 Fortaleza - Público: 2.220
Floresta 0x3 Ceará - Público: 2.666
Volta
Fortaleza 2x0 Ferroviário - Publico: 8.012
Ceará 4x0 Floresta - Público: 4.982
Total de Público: 17.880
Média de Público: 4.470
Série B Cearense
Ida
Crato 2x2 Itapipoca - Público: 2.158
Crateús 0x0 Icasa - Público: 1.600
Volta
Icasa 3x0 Crateus - Público: 8.577
Itapipoca 2x0 Crato - Público: 2.285
Total de Público: 14.620
Média de Público: 3.655