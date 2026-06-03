Nas semifinais, Série B Cearense teve média de público próxima da Série A; Icasa lidera

Os 4 jogos das semifinais da Série B do Campeonato Cearense, reunindo Icasa, Itapipoca, Crateús e Crato levaram 14.620 pessoas, média de 3.655 torcedores. O maior público foi do Icasa, que levou 8.577 torcedores ao Romeirão no jogo do acesso.

O público do Verdão foi maior até do que o de Ceará e Fortaleza nas semifinais do Cearense quando foram mandantes.

O Leão levou 8.012 pessoas contra o Ferroviário, e o Vovô levou 4.982 diante do Floresta.

Médias

Com o grande público do Icasa, a média das semifinais da Série B Cearense ficou próxima a da elite cearense. Na B, foram 3.655 e na A: 4.470.

Comparativo

Série A Cearense

Ida

Ferroviário 0x2 Fortaleza - Público: 2.220

Floresta 0x3 Ceará - Público: 2.666

Volta

Fortaleza 2x0 Ferroviário - Publico: 8.012

Ceará 4x0 Floresta - Público: 4.982

Total de Público: 17.880

Média de Público: 4.470

Série B Cearense

Ida

Crato 2x2 Itapipoca - Público: 2.158

Crateús 0x0 Icasa - Público: 1.600

Volta

Icasa 3x0 Crateus - Público: 8.577

Itapipoca 2x0 Crato - Público: 2.285

Total de Público: 14.620

Média de Público: 3.655