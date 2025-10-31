Diário do Nordeste
Camisa com escudo do Icasa

Jogada

Icasa deve contestar valor de indenização da CBF na Justiça

Com valores da perícia abaixo da expectativa, diretoria do Verdão faz novos cálculos e fará contestação se quantia diferir

Brenno Rebouças 28 de Outubro de 2025
Icasa receberá 75 milhões da CBF

Jogada

Perícia define valor milionário que CBF terá que pagar ao Icasa

Laudo foi enviado ao clube e seguirá para a CBF, que pode contestar a quantia

Brenno Rebouças e Fernanda Alves 27 de Outubro de 2025
Icasa vai receber indenização da CBF

Jogada

Icasa aguarda definição do valor de indenização a ser paga pela CBF; estimativa é de R$ 90 milhões

Diretoria do Verdão espera laudo pericial com atualização do montante que deverá ser pago pela confederação

Brenno Rebouças 16 de Setembro de 2025

Opinião

Após acessos na Série C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2026

Serão 10 equipes na elite e 10 na Série B Cearense

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 04 de Agosto de 2025
Foto de Aloísio Gregório, presidente do Icasa, que morreu aos 59 anos

Jogada

Morre Aloísio Gregório, presidente do Icasa, aos 59 anos

O dirigente não resistiu a quadro de insuficiência renal, após está internado há uma semana

Ian Laurindo* 26 de Junho de 2025

Jogada

CBF divulga ranking nacional de clubes de 2024; veja posições de Fortaleza e Ceará

Além de Leão e Vovô, outros 11 clubes cearenses estão no ranking da CBF de 2024

Vladimir Marques 13 de Dezembro de 2024

Opinião

Após título do Quixadá na C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2025

Canário do Sertão foi campeão na 'Terceirona' no último domingo ao vencer o Crato

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 20 de Agosto de 2024

Opinião

Análise: Times tradicionais do Interior perdem espaço na Série A do Cearense para 'emergentes'

Geografia da elite do futebol cearense vem se mutando com a fragilidade recente de times tradicionais do interior, historicamente fortes

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 03 de Maio de 2024

Jogada

Datas das semifinais da Série B Cearense são definidas; Veja confrontos

Os vencedores dos confrontos estão na elite do futebol cearense em 2025

Vladimir Marques 12 de Abril de 2024
Campeonato Cearense

Opinião

O futebol mudou, mas o ideal é o mesmo

Confira a coluna desta quinta-feira (21)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 21 de Dezembro de 2023
