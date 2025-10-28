Icasa deve contestar valor de indenização da CBF na Justiça

O valor de R$ 75 milhões informado pela perícia judicial ao Icasa, referente à indenização que a CBF terá que pagar ao clube, ficou abaixo da expectativa da diretoria do Verdão. Por isso, a equipe caririense está refazendo as contas de forma particular e pretende contestar o a quantia em caso de diferença constatada.

Foi o que informou o presidente do clube, Celso Pontes, em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM, nesta terça-feira (28).

O Icasa contratou um contador para conferir essa perícia e a gente ter uma ideia se a realidade condiz, foi bem abaixo do valor que a gente estava esperando Celso Pontes Presidente do Icasa

O dirigente não citou a expectativa de valor que tinha, mas em setembro, quando foi confirmado que o Verdão havia ganhado a causa, a especulação era de R$ 90 milhões.

Em paralelo a isso, o Icasa também faz um apanhado das dívidas que possui, para saber exatamente com quanto ficará do montante a ser pago pela CBF.

Contratamos quatro advogados que estão fazendo todo o levantamento. Estão fazendo todo o levantamento. Tem muitas causas ainda que não foram julgadas. De 2016 para cá, o clube vem se defendendo. Não vem correndo à revelia. Até o final desse mês a gente vai ter todas as dívidas do Icasa corrigidas, aí sim, o presidente vai falar quanto o clube deve e quanto sobra para o Icasa se programar pra voltar a ter uma equipe forte para voltar pra elite do futebol cearense Celso Pontes Presidente do Icasa

O dirigente relatou que nos anos de 2014 e 2015 mais de cem processos contra o time caririense correram à revelia, sem que a diretoria da época colocasse um advogado para defender o clube, o que gerou muitos débitos trabalhistas. Além disso, há dívidas fiscais e de outras naturezas. Pontes disse também que o dinheiro que o Icasa teria a receber da última Copa do Brasil que disputou e da última Série D em que participou não foram recebidos, pois ficou bloqueado na CBF.

Um acordo de valor com a CBF, que também pode contestar os R$ 75 milhões, está descartado. "É uma causa ganha, direito do clube e a gente não pode agora entrar em acordo porque tem muita conta pra pagar, e de repente vai ter que fazer um desconto, então acho melhor esperar. É melhor para o clube", analisa.

O processo

O Icasa processou a CBF na justiça comum em 2018 por dano material, uma vez que deixou de subir à Série A do Brasileiro de 2014. Na Série B de 2013, o Verdão ficou em 5º lugar, apenas 1 ponto do Figueirense, que foi o 4º e garantiu acesso, mas a equipe catarinense havia escalado o jogador Luan Niezdzielski de forma irregular na partida contra o América-MG, e isso deveria acarretar na perda dos pontos do referido jogo.

O clube cearense ingressou primeiro na justiça desportiva, mas caso acabou prescrevendo. Posteriormente, buscou a justiça comum e o caso chegou a parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que arquivou o processo, fazendo prevalecer a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, favorável ao Icasa.