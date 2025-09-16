Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Icasa aguarda definição do valor de indenização a ser paga pela CBF; estimativa é de R$ 90 milhões

Diretoria do Verdão espera laudo pericial com atualização do montante que deverá ser pago pela confederação

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 23:22)
Jogada
Legenda: Perito foi nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro para levantar valor a ser pago pela CBF
Foto: Thais Jorge/SVM

A diretoria do Icasa aguarda um laudo pericial para saber quanto receberá da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em indenização ao dano material sofrido em 2013, quando não subiu para a Série A do Brasileiro por um erro da entidade que rege o futebol brasileiro.

O processo do clube caririense contra a CBF se arrastava desde 2018 na justiça comum e foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o Verdão teve parecer favorável. A confederação não recorreu novamente e o caso foi arquivado definitivamente. Com isso, a indenização terá que ser paga.

A Justiça do Rio de Janeiro, onde o caso se iniciou oficialmente em 2018, apontou um perito para juntar os documentos e calcular o valor que a CBF terá que pagar ao Icasa e apesar de ainda não haver uma quantia oficial, estima-se que o time receberá cerca de R$ 90 milhões.

Quando for definido, o montante terá descontos de processos trabalhistas que o Verdão perdeu na justiça e os advogados do Icasa ficarão com 30% do valor, referente a honorários, como afirmou o presidente icasiano, Celso Pontes, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Apesar de ter sido condenada a indenizar o Icasa, a CBF ainda poderá contestar o valor a pagar e caso isso aconteça o clube ainda pode demorar mais tempo para receber o que lhe caberá do montante.

O dano material reclamado pelo Icasa se refere a escalação irregular do jogador Luan Niezdzielski, que na época era atleta do Figueirense, em uma partida contra o América-MG. Ele estava suspenso, mas jogou e por isso colocou o time de Santa Catarina em condição irregular. 

O Verdão ingressou na justiça desportiva, solicitando a perda de pontos da equipe catarinense, pois havia ficado apenas um ponto atrás do Figueirense, que ficou em 4º lugar, a última posição que dava acesso à elite do futebol nacional para 2014. O caso acabou prescrevendo e anos depois o Icasa buscou a justiça comum.

A CBF ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

 

Assuntos Relacionados
Icasa vai receber indenização da CBF

Jogada

Icasa aguarda definição do valor de indenização a ser paga pela CBF; estimativa é de R$ 90 milhões

Diretoria do Verdão espera laudo pericial com atualização do montante que deverá ser pago pela confederação

Brenno Rebouças Há 52 minutos

Jogada

Novo atacante do Fortaleza, Kayke cita conversa com Palermo e explica como pode atuar em campo

Jogador de 19 anos foi emprestado pelo Botafogo

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Atacante do Ceará, Giulio projeta duelo contra o Bahia na luta pelo título do Nordestão Sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira 16 de Setembro de 2025
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

Jogada

Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Daniel Farias 16 de Setembro de 2025

Jogada

Ministério Público pede proibição das torcidas organizadas de Fortaleza e Ceará em eventos esportivos

MP pede que as torcidas organizadas sejam suspensas de qualquer evento esportivo por tempo indeterminado

Vladimir Marques 16 de Setembro de 2025
Foto de Greise, atacante do Fortaleza

Jogada

Atacante do Fortaleza, Greise é convocada para a Seleção Brasileira Sub-15

Greise é cria das categorias de base do Tricolor do Pici e a única atleta de um clube nordestino na lista de convocadas

Samir de Carvalho* 16 de Setembro de 2025