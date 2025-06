Morre Aloísio Gregório, presidente do Icasa, aos 59 anos

Aloísio Gregório, presidente do Icasa, faleceu nesta quinta-feira (26), aos 59 anos. O dirigente estava internado em Juazeiro do Norte há uma semana em Juazeiro do Norte e não resistiu a quadro de insuficiência renal, após ter passado por uma cirurgia após devido a sangramento na úlcera.

O mandatário assumiu a cadeira da presidência do Verdão do Cariri no segundo semestre de 2022 e seu mandato iria até junho de 2026.

A informação foi confirmada pelo Icasa, que lamentou o falecimento nas redes sociais.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto