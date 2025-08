Após acessos na Série C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2026

Estão definidos todos os parcipantes das Séries A e B do Campeonato Cearense de 2026. Com os acessos de Crateús e Guarany de Sobral na Série C neste fim de semana, foram conhecidos os 10 clubes da Série A e os 10 da B do ano que vem.

Série A 2026

A elite em 2026 terá a retorno de duas equipes tradicionais: Maranguape e Quixadá. O Gavião da Serra, esteve na elite pela última vez em 2018 e volta como campeão da Série B.

A última vez que o Canarinho no Sertão esteve na Série A foi em 2016. Ou seja, 10 anos depois, o time retorna.

É importante que a Série A Cearense tenha equipes do interior. Com Cariri e Barbalha rebaixados para a Série B, serão apenas 2 do interior na elite: Quixadá e Iguatu.

Legenda: O Maranguape foi campeão da Série B 2025 Foto: @lucasemanuelfotografo / FCF

Os dois que subiram terão um desafio daqueles para se manter na elite, disputando 'a priori', com Tirol, Horizonte, Maracanã, Iguatu e Floresta.

Participantes da Série A 2026

Ceará (Campeão em 2025)

Fortaleza (Vice em 2025)

Maracanã (3º colocado em 2025)

Ferroviário (4º colocado em 2025)

Tirol (5º colocado em 2024)

Horizonte (6º colocado em 2024)

Floresta (7º colocado em 2024)

Iguatu (8º colocado em 2024)

Maranguape (Campeão da Série B 2025)

Quixadá (vice-campeão da Série B 2025)

Série B 2026

A 'Segundona' terá três equipes muito tradicionais, que já foram potências do Interior no Campeonato Cearense: Icasa, Guarani de Juazeiro, e Guarany de Sobral.

Para o trio, que sempre foi destaque na elite, retornar o quanto antes será vital.

Icasa e Guarani de Juazeiro decepcionaram este ano. O Verdão, sequer passou da 1ª Fase. O Leão do Mercado parou nas quartas.

O Guarany de Sobral jogou a Série C e conseguiu o acesso no último fim de semana.

Legenda: O tradicional Guarany de Sobral está na Série B após acesso na C junto com o Crateús Foto: Divulgação / guaranydesobralce

O trio, terá adversários de tradicionais, como Crateús, que subiu como líder da 1ª Fase na Série C, Itapipoca e Crato, que ficaram no 'quase' perdendo o confronto do acesso, além de Caucaia, Atlético Cearense e os dois que cairam na elite: Barbalha e Cariri.

A Série B é imprevisível, muito mais que a Série A, pelo investimento parecido entre as 10 equipes.

Participantes da Série B 2026

Barbalha (Rebaixado em 9º da Série A 2025)

Cariri (Rebaixado em 10º da Série A 2025)

Itapipoca (3º colocado da Série B 2025)

Crato (4º colocado da Série B 2024)

Caucaia (5º colocado da Série B 2024)

Guarani de Juazeiro (6º colocado da Série B 2024)

Icasa (7º colocado da Série B 2024)

Atlético Cearense (8º colocado da Série B 2024)

Crateús (Acesso na Série C de 2025 como lider da 1ª Fase)

Guarany de Sobral (Acesso na Série C de 2025 como vice-lider da 1ª Fase)

E a Série C?

Vale lembrar que a disputa da Série C Cearense é feita por inscrição. Este ano, apenas 4 equipes jogaram: Crateús, Guarany de Sobral, Vila Real, de Sobral e Limoeiro.

Para o ano que vem, Vila Real e Limoeiro podem se inscrever novamente pra C, além de Tiradentes e Pacatuba, que cairam para a C, como também outros times que não jogaram nenhuma divisão esse ano: Pacajus, Aliança de Beberibe, Itarema, Tianguá e Terra e Mar, que jogaram a 'terceirona' em anos anteriores.