Após título do Quixadá na C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2025

Estão definidos todos os parcipantes das Séries A e B do Campeonato Cearense de 2025. Com o fim da Série C, que teve o Quixadá como campeão no último domingo (18), foram conhecidos os 10 clubes da Série A e os 10 da B do ano que vem.

As duas principais divisões terão novidades para a edição de 2025. Tirol e Cariri estrearão na elite após fazerem história na B de 2024 e o retorno do Quixadá para a Série B em 2025 é a retomada de um time tradicional no Estado e que estava inativo nos últimos anos.

O Canarinho do Sertão liderou a competição de ponta a ponta, somando 16 pontos na fase classificatória e conquistando o título invicto, batendo o Crato por 2 a 0 na final. A torcida lotou o Abilhão - 1.157 expectadores.- para ver o título do Quixadá.

A presença do Quixadá na Série B engrandece a competição, que já terá times tradicionalíssimos como Icasa, Itapipoca, Guarani de Juazeiro, Tiradentes e Maranguape.

Vale lembrar que a disputa da Série C Cearense é feita por inscrição. Este ano, além de Quixadá e Crato, jogaram Limoeiro (3º colocado), Terra e Mar (4º colocado), Tianguá (5º colocado), Aliança (6º colocado) e Itarema (7º colocado).

Para o ano que vem, além deles, o Pacajus pode jogar a Série C, já que foi rebaixado da B. Outro que poderá jogar a Série C de 2025 é o Guarany de Sobral: o clube foi punido por 2 anos pela Federação Cearense de Futebol após duas derrotas por WO na Fares Lopes de 2023.

Série A 2025

Ceará (Campeão em 2024)

Fortaleza (Vice em 2024)

Maracanã (3º colocado em 2024)

Ferroviário (4º colocado em 2024)

Floresta (5º colocado em 2024)

Iguatu (6º colocado em 2024)

Horizonte (7º colocado em 2024)

Barbalha (8º colocado em 2024)

Tirol (Campeão da Série B 2024)

Cariri (vice-campeão da Série B 2024)

Série B 2025

Atlético (Rebaixado como 9º da Série A)

Caucaia (Rebaixado como 10º da Série A)

Icasa (3º colocado da Série B 2024)

Itapipoca (4º colocado da Série B 2024)

Guarani de Juazeiro (5º colocado da Série B 2024)

Tiradentes (6º colocado da Série B 2024)

Maranguape (7º colocado da Série B 2024)

Pacatuba (8º colocado da Série B 2024)

Quixadá (Campeão da Série C de 2024)

Crato (Vice-Campeão da Série C de 2024)