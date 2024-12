CBF divulga ranking nacional de clubes de 2024; veja posições de Fortaleza e Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13), o ranking nacional de clubes da temporada de 2024. A entidade estabelece classificação técnica entre 238 times com base no recente desempenho nas competições nacionais e internacionais nos últimos 5 anos. São 13 times cearenses na lista.

O Fortaleza é o melhor time cearense no ranking, na 9ª colocação com 11.616 pontos. O Leão, que foi 4º colocado na Série A e campeão da Copa do Nordeste, se manteve no mesmo posto de um ano para outro, à frente de clubes como Grêmio, Inter, Vasco, Santos e Cruzeiro. O Tricolor está muito próximo do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, que está em 8º.

O Ceará é o 22º com 7.188 pontos, e perdeu quatro posições, por ter jogado a Série B. Mas como subiu para a Série A 2025, o Vovô pode recuperar as posições, já que os dois à frente estarão na Série B: Goiás e Cuiabá.

Clubes cearenses no ranking da CBF para 2024:

9º - Fortaleza (11.616)

22º - Ceará (7.188)

51º - Ferroviário (2.281)

61º - Floresta (1.730)

85º - Atlético (973)

92º - Iguatu (864)

131º - Caucaia (421)

140º - Pacajus (357)

153º - Maracanã (255)

188º - Guarany de Sobral (229)

170º - Icasa (228)

195º - Crato (153)

238º - Barbalha (15)

O líder do ranking é o Flamengo, com 16.996. O time se manteve no topo obtido em 2021 e segue acompanhado pelo São Paulo (14.832), que ultrapassou o Palmeiras.

Top-10 do ranking nacional de clubes (CBF)

Flamengo (16.996)

São Paulo (14.832)

Palmeiras (14.536)

Corinthians (13.802)

Atletico-MG (13.713)

Athletico-PR (13.464)

Fluminense (12.058)

Botafogo (11.652)

