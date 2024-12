David Luiz disputa jogo festivo no Pici com camisa do Fortaleza ao lado de Marcelo Paz; veja fotos

O zagueiro David Luiz, do Flamengo, participou de um jogo festivo no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza, na noite da última quinta-feira (12). O jogador inclusive posou para fotos com um colete do Tricolor do Pici ao lado do CEO Marcelo Paz.

Além de David Luiz e Marcelo Paz, outros profissionais do Fortaleza participaram do “racha” no Pici, como o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que integra o elenco profissional do Leão, o auxiliar técnico Léo Porto e o executivo de futebol Bruno Costa.

Legenda: David Luiz disputa jogo festivo no Pici com camisa do Fortaleza ao lado de Marcelo Paz; Foto: Reprodução/Redes sociais

Nas imagens publicadas nas redes sociais também é possível ver no Pici o atacante Osvaldo, com passagens por Fortaleza e Ceará e atualmente no Vitória, Rômulo, jogador do time de futsal do Fortaleza, e Bruno Taffy, jogador cearense de futsal.

David Luiz está passando férias no Ceará e tem compartilhado imagens ao lado da família e amigos nas redes sociais. Recentemente esteve em um parque aquático na praia de Porto das Dunas, no município de Aquiraz.