Fortaleza informa que staff, jogadores e torcida estão em segurança após interrupção de jogo da Libertadores

Após mais de 1 hora da interrupção e posterior cancelamento do jogo entre Colo-Colo x Fortaleza, por questões de segurança, tanto o staff do time cearense e sua torcida permanceram no estádio Monumental de Santiago, no Chile. Após o período, retornaram em segurança para o hotel em que o clube estava hospedado.

O Fortaleza informou em notas que " todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago".

Após o tumulto causado pela torcida do Colo-Colo, que quebrou o vidro que separa a arquibancada do campo, invadindo o gramado, os torcedores do Fortaleza continuaram na arquibancada, mas foram acolhidos em segurança.

No entanto, relataram problemas e negligência policial após avisarem que os torcedores chilenos invadiriam o gramado, como ocorreu depois.