Marcelo Paz cobra punição exemplar da Conmebol: 'perda de pontos do Colo-Colo'

Diretamente de Santiago, no Chile, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, cobrou punição exemplar da Conmebol ao Colo-Colo pelos episódios lamentáveis protagonizados por torcedores chilenos, culminando no cancelamento da partida válida pela 2ª rodada da Copa Libertadores.

"Espero que haja punição. E acho que a punição tem que ser desportiva. De fato, perda de pontos do Colo-Colo, os pontos da partida para o Fortaleza. Viemos aqui jogar futebol e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Então a punição tem que ser exemplar. Se não, se não houver punição, qualquer torcida em qualquer jogo vai invadir, quebrar, vai amedrontar o time adversário e o placar fica como está. Eu espero que a Conmebol possa usar o seu expediente para punir esse tipo de situação", declarou o dirigente, em entrevista ao SporTV.

Paz fez questão de destacar ainda que não tem qualquer chance de continuar o jogo a partir de 24 minutos do 2º tempo, momento em que foi paralisado.

"Não tem possibilidade de o jogo voltar amanhã. Nossa delegação volta em voo fretado", disse.

A delegação do Fortaleza inicia seu retorno para a capital cearense no início da tarde desta sexta-feira (11), em voo fretado, com horário de saída do Chile previsto para 13 horas.