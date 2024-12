Ceará descarta Gabriel Vasconcelos e segue em busca de um novo goleiro no mercado

O Ceará descartou a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos e segue em busca de um novo nome para a posição com foco na temporada de 2025. O Diário do Nordeste apurou que o atleta era um dos principais alvos do departamento de futebol, mas o clube esbarrou no alto salário do jogador.

Com 32 anos, o arqueiro tem contrato com o Coritiba até o fim de 2026, mas atuou pelo Juventude em 2024 por empréstimo, sendo titular na Série A. O time gaúcho também tenta a renovação do atleta.

Assim, o clube cearense segue no mercado em busca de uma 3ª opção para o início do ano. O objetivo é trazer um peça com experiência e que possa acirrar a disputa pela titularidade com Fernando Miguel, que se recuperou de cirurgia, e Bruno Ferreira, que terminou a Série B como titular.

Legenda: O goleiro Bruno Ferreira terminou a Série B como titular do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Além da dupla, o Vovô tem também Richard, no entanto, o goleiro passou por procedimento cirúrgico no tendão de Aquiles. A previsão de recuperação é para o 2º semestre.

Revelado na base do Cruzeiro, Gabriel nunca atuou no time principal, mas se destacou em torneios de base da Seleção Brasileira, participando inclusive da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Assim, chamou a atenção do Milan-ITA e permaneceu no futebol italiano por 10 temporadas entre outros times, retornando ao Brasil em 2022, adquirido pelo Coritiba. Já em 2024, somou 46 partidas pelo Juventude, sendo 34 no Brasileirão.

Mercado da bola

Em reformulação do elenco para 2025, o Ceará anunciou três reforços até o momento: o zagueiro William Machado, ex-Operário-PR, e os atacantes Fernandinho, ex-Mirassol, e Bruno Tubarão, ex-Atlético-GO. O Diário do Nordeste apurou que o clube também acertou a chegada do lateral-esquerdo Nicolas junto ao América-MG.

O clube trabalha para anunciar reforços em todas as posições. De goleiros, além de tentar Gabriel Vasconcelos, o Vovô também sondou a situação de Keiller, do Internacional, e Ronaldo, do Atlético-GO, sem nenhum avanço no momento.