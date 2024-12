Ceará acerta com zagueiro William Machado para a temporada 2025

O Ceará acertou a contratação do zagueiro William Machado, que disputou a Série B pelo Operário-PR. O vínculo do defensor de 28 anos com o Vovô será por duas temporadas.

Resta apenas a assinatura do contrato para que o Alvinegro oficialize o reforço para a temporada 2025. Será a segunda passagem de William Machado pelo futebol cearense. Em 2020 ele defendeu o Ferroviário, disputando o Campeonato Cearense e a Série C do Brasileiro.

Canhoto, o zagueiro pode atuar também na lateral-esquerda. Ele foi líder de passes certos na Série B deste ano. Com o Ceará, William, que é cria da base do Criciúma, disputará a Série A do Brasileiro pela primeira vez.

No Operário-PR, este ano, o defensor marcou dois gols e deu uma assistência. Foram 49 jogos disputados na temporada. Além do torneio nacional, ele jogou a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense.