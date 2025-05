Lucas Mugni se destaca no Ceará e é vice-líder em assistências do Brasileirão

O meia-atacante Lucas Mugni, do Ceará, é o segundo jogador com mais assistências até o momento nesta edição da Série A do Brasileirão 2025. Com o passe para o gol de Marllon, contra o Vitória, ele chegou a três assistências no Campeonato Brasileiro.

O jogador argentino é inclusive o maior garçom do Ceará na temporada 2025, somando sete assistências para companheiros neste ano. São três passes para gol na Série A e quatro no Campeonato Cearense, que teve o Vovô como campeão.

De acordo com levantamento feito pela plataforma SofaScore, Lucas Mugni tem uma média de 136 minutos para dar um assistência, além de nove passes decisivos, 17 desarmes, 27 bolas recuperadas e 14 dribles certos.

Aos 33 anos, Lucas Mugni é considerado um dos principais jogadores do Ceará, melhorando inclusive o seu desempenho em relação à temporada 2024, em que foi titular em boa parte da campanha de acesso na Série B.