Fortaleza diz que não pode impedir acesso ao Castelão de torcedores do Colo Colo com ingresso

Após tomar conhecimento de que torcedores do Colo Colo terem comprado ingressos destinados a torcida do Fortaleza no Castelão para jogo da Libertadores, o clube se reuniu na tarde desta segunda-feira (5), para uma reunião emergencial de segurança com integrantes da Conmebol, Polícia Militar e diretoria do time chileno para providências.

E por meio do Diretor de Operações do clube, Thiago Ayres, o clube esclareceu que, apesar da proibição da torcida visitante após punição da Conmebol ao Colo Colo, o Fortaleza não pode deixar de comercializar ingressos para quem quer que seja apenas pelo fato de o torcedor ser de outra nacionalidade.

“Vários chilenos já haviam comprado as suas passagens, vieram a Fortaleza para a partida e compraram os ingressos destinados a setores da nossa torcida. O Fortaleza, sob quaisquer hipóteses, não pode deixar de comercializar ingressos para quem quer que seja apenas pelo fato de o torcedor ser de outra nacionalidade. Isso seria caracterizado como ato discriminatório. Ou seja, não podemos deixar de fora quem quer que seja, notadamente por sua nacionalidade”, disse ele.

Determinações



Na reunião, ficou acordado que nenhum torcedor chileno poderá entrar no estádio uniformizado, ou com qualquer adorno que caraterize o time chileno, ou mesmo se manifestar como torcida visitante. Se alguma destas situações acontecer, o torcedor seá retirado pela Polícia Militar.

Além disso, serão placas indicativas em todos os setores do Castelão reforçando a proibição de torcedores visitantes.

“Esperamos que todos os torcedores possam ir ao estádio com seus amigos e familiares, e que tudo possa transcorrer dentro da mais absoluta paz. Reforçamos que o Fortaleza sempre seguirá tomando todas as providências cabíveis para garantir a segurança e o conforto da sua torcida, bem como para atender às orientações oriundas da Conmebol”, concluiu Thiago.