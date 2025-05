Imprensa chilena trata jogo entre Fortaleza x Colo-Colo como final; Veja repercussão

O Fortaleza tem nesta terça-feira (6) mais um novo compromisso pela Libertadores de 2025, na Arena Castelão, contra o Colo-Colo-CHI, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo E. Com a vitória confirmada ao Leão pela CONMEBOL na última quarta-feira (30) na partida entre os times no Chile, devido à invasão da torcida no Estádio Monumental David Arellano, caso o Leão vença o duelo, encaminha a classificação para a próxima fase.

REPERCUSSÃO DA IMPRENSA CHILENA PARA O JOGO

Legenda: Colo-Colo possui dois pontos na competição e ocupa a lanterna do Grupo E. Foto: JAVIER TORRES/AFP

Apesar do clube chileno estar comemorando seu centenário no ano de 2025, o momento não é de se comemorar. Por isso, a imprensa do país do 'Cacique' ressalta o clima de final do duelo nesta terça-feira e evidencia a necessidade de vitória do ‘Los Blancos’, apelidos do Colo-Colo, caso a equipe ainda almeje a classificação para as oitavas de finais da competição continental.

Segundo o La Tercera, portal chileno, projeta duelo difícil e que o clima dos jogadores tem que ser de seriedade ‘Colo Colo tem uma partida chave na terça-feira no Brasil’. Já o Diário As, também do Chile, traz um trecho do treinador da equipe, o argentino Jorge Almirón, que está confiante para o confronto: ‘Não sofremos defensivamente; nenhum time nos ultrapassou ou nos dominou. Estivemos sempre mais perto de vencer as partidas que tínhamos que disputar (na Copa). Fizemos isso com muita seriedade e precisamos fazer uma atuação sólida e inteligente. Matematicamente, depende de nós’.

AVALIAÇÃO DA IMPRENSA DO FORTALEZA

Legenda: 'Fortaleza presenta sensibles bajas para enfrentar a Colo Colo por Copa Libertadores', escreve portal chileno En Cancha Foto: Reprodução/En Cancha

Sobre o Tricolor de Aço, a mídia chilena, através do En Cancha, admite a possível dominância do Fortaleza no jogo. Entretanto, aborda fase negativa do time cearense: ‘O Leão do Pici tem a chance de ser forte em casa. No entanto, ele vem gerando diversas dúvidas no Brasileirão e tem desfalques importantes para a partida contra o Cacique, o que coloca em dúvida seu desempenho ao longo dos 90 minutos.’

* Sob supervisão de João Bandeira Neto