Torcedores do Colo-Colo são vistos em loja do Fortaleza; clube reforça que não pode vender ingresso

A diretoria do Fortaleza emitiu um comunicado, neste sábado (5), reforçando que não venderá ingressos para a torcida do Colo-Colo, do Chile, para o jogo desta terça-feira (6), às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa Libertadores. A medida obedece uma determinação da Conmebol.

A afirmação surge após torcedores chilenos aparecerem em lojas oficiais do time cearense. Segundo a gestão, “esse tema será tratado na reunião de segurança”, marcada para esta segunda-feira (5).

Por fim, o clube comunica que tomará todas as medidas cabíveis para o cumprimento da decisão da Conmebol, que aplicou punição disciplinar ao Colo-Colo por conta da invasão de parte da torcida no gramado do estádio Monumental de Santiago durante a partida com o Fortaleza, no dia 10 de abril.

Como a partida foi cancelada por falta de segurança, o comitê disciplinar indicou que: o resultado seria 3 a 0 a favor do Fortaleza, o Colo-Colo deve pagar uma multa de US$ 80 mil dólares, além de ficar proibido de contar com a presença de torcedores nos próximos cinco jogos como mandante e também como visitante ao longo das competições organizadas pela Conmebol.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está na 3ª posição, com quatro pontos, a mesma pontuação do Racing-ARG, que tem melhor saldo de gols: 2 contra 0. Já o Colo-Colo é o lanterna, com dois, enquanto o Atlético Bucaramanga-COL aparece na liderança do Grupo E da Libertadores, com cinco.

Comunicado oficial do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube informa que, por determinação da CONMEBOL, não disponibiliza ingressos para o setor visitante na partida contra o Colo-Colo, válida pela CONMEBOL Libertadores, na próxima terça-feira (6), na Arena Castelão.

O clube também tem ciência da presença de torcedores do Colo-Colo na capital cearense, inclusive em algumas de suas lojas oficiais. Esse tema será tratado na reunião de segurança agendada para esta segunda-feira, 5 de maio.

O Fortaleza reitera que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de sua torcida e o cumprimento das determinações estabelecidas pela CONMEBOL.

Fortaleza Esporte Clube.