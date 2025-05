Fortaleza entra no Z4 da Série A após complemento da 7ª rodada

Dois jogos complementaram a 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com vitórias de Atlético/MG e Bragantino. E com os resultados, o Fortaleza terminou a rodada na zona de rebaixamento. O Leão caiu para a 17ª colocação com 7 pontos, mesma pontuação do Mirassol, mas com saldo de gols menor: 1 a 0.

COLOCAÇÃO DO FORTALEZA

Legenda: Posição do Fortaleza após fim da 7ª rodada da Série A Foto: Reprodução / srgoool

O Tricolor de Aço iniciou a rodada na 16ª colocação e tinha duas possibilidades de se manter fora do Z4. Caso o Atlético/MG não ganhasse fora de casa do Juventude ou o Bragantino vencer o Mirassol por 3 gols de diferença.

Mas o Galo venceu por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Bragantino venceu por apenas um gol de diferença (1x0), no estádio Cicero Sousa Marques, em Bragança Paulista.

Assim, o Atlético saiu de 6 para 9 pontos, e o Mirassol, se manteve com 7 e um saldo superior ao do Fortaleza, ficando em 16º.

Campanha do Leão

Em 7 rodadas, o Fortaleza venceu um jogo, na estreia contra o Fluminense, empatou 4 e perdeu dois. São 5 gols marcados, 5 sofridos e saldo zero.

São Paulo 0x0 Fortaleza

Sport 0x0 Fortaleza

Fortaleza 1x2 Palmeiras

Vitória 2x1 Fortaleza

Fortaleza 0x0 Internacional

Mirassol 1x1 Fortaleza

Fortaleza 2x0 Fluminense