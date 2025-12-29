Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:07)
Jogada
Legenda: Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA
Foto: ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (29) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (29), NA NBA

  • 21h | Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 21h | Washington Wizards x Phoenix Suns | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Golden State Warriors | Prime Video
  • 21h30 | Miami Heat x Denver Nuggets | League Pass
  • 21h30 | Toronto Raptors x Orlando Magic | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves | Prime Video
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks | YouTube NBA Brasil
  • 22h | Houston Rockets x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x New York Knicks | League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers | ESPN 4 e Disney+
  • 0h30 | Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks | ESPN 4 e Disney+
