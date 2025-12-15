Relembre os participantes expulsos do BBB e os motivos
O caso mais recente foi o da cantora Wanessa Camargo, que foi desclassificada por dar um tapa no pé de outro participante.
Como todo game, o Big Brother Brasil (BBB) tem regras, e, quando elas não são seguidas, há punição. Os participantes podem perder estalecas — as moedas do jogo —, ficar sem comida, ser desclassificados de provas, dentre várias outras penalidades. Mas a pior de todas elas é a expulsão.
Em 25 edições, foram nove os brothers e sisters expulsos do reality show por infringir alguma regra. A mais recente foi a cantora Wanessa Camargo, da edição 24, que deixou a casa mais vigiada do Brasil após dar um tapa no pé de Davi Brito, o campeão da temporada.
À época, Davi relatou à produção do BBB que se sentiu agredido por Wanessa, e ela foi comunicada que teria de deixar a competição.
Relembre os participantes expulsos do BBB
Daniel Echaniz (BBB 12)
Daniel foi o primeiro participante expulso na história do reality show. Ele foi acusado de abusar sexualmente outra confinada, Monique Amim, que estava embriagada e aparentemente desacordada.
O caso teve ampla repercussão midiática.
Ana Paula Renault (BBB 16)
A participação de Ana Paula no BBB foi marcante e polêmica, bem como a sua eliminação.
Ela foi desclassificada após dar um tapa em outro participante durante uma discussão em uma festa e ele relatar o caso à produção.
Marcos Harter (BBB 17)
Marcos foi eliminado por comportamento agressivo contra outra participante com quem se relacionava no reality, Emily Araújo.
O ex-BBB chegou a deixar marcas arroxeadas no braço da companheira durante uma briga.
Vanderson (BBB 19)
Vanderson foi eliminado do BBB após ser denunciado por estupro, agressão física e importunação sexual na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, no Acre. As denúncias foram protocoladas um dia antes dele entrar na casa.
Hariany (BBB 19)
Hariany já estava na grande final do BBB 19 quando foi expulsa por agredir Paula durante uma discussão em uma festa.
Maria (BBB 22)
A cantora foi expulsa do reality por agredir outra participante durante uma dinâmica em que deveria jogar água na cabeça de outro colega. Ela acabou batendo com o balde na cabeça de Natália.
Cara de Sapato (BBB 23)
O lutador foi expulso do BBB por importunar sexualmente a participante mexicana Dania Mendez, que estava na casa para um intercâmbio. Ele tentou beijá-la à força e, em determinado momento, a impediu de se mover.
MC Guimê (BBB 23)
O rapper também foi acusado de importunação sexual contra Dania Mendez. À época, ele desceu a mão pelas costas e pelas nádegas da mexicana durante uma festa, o que a incomodou a ponto de tentar se desvencilhar do artista.
Wanessa Camargo (BBB 24)
Wanessa foi expulsa por dar um tapa no pé de Davi Brito enquanto o participante dormia.