Relembre os participantes expulsos do BBB e os motivos

O caso mais recente foi o da cantora Wanessa Camargo, que foi desclassificada por dar um tapa no pé de outro participante.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Zoeira
Wanessa Camargo é uma mulher de meia idade de cabelo castanho longo e ondulado. Na foto, posada, ela está usando um vestido rosa.
Legenda: Wanessa Camargo foi a mais recente expulsa do BBB.
Foto: Globo/Fabio Rocha.

Como todo game, o Big Brother Brasil (BBB) tem regras, e, quando elas não são seguidas, há punição. Os participantes podem perder estalecas — as moedas do jogo —, ficar sem comida, ser desclassificados de provas, dentre várias outras penalidades. Mas a pior de todas elas é a expulsão.

Em 25 edições, foram nove os brothers e sisters expulsos do reality show por infringir alguma regra. A mais recente foi a cantora Wanessa Camargo, da edição 24, que deixou a casa mais vigiada do Brasil após dar um tapa no pé de Davi Brito, o campeão da temporada.

À época, Davi relatou à produção do BBB que se sentiu agredido por Wanessa, e ela foi comunicada que teria de deixar a competição.

Relembre os participantes expulsos do BBB

Daniel Echaniz (BBB 12)

Daniel é um homem jovem, negro e de cabelo preso em um lenço. Na foto, ele está sorrindo.
Legenda: Daniel foi acusado de estupro.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Daniel foi o primeiro participante expulso na história do reality show. Ele foi acusado de abusar sexualmente outra confinada, Monique Amim, que estava embriagada e aparentemente desacordada.

O caso teve ampla repercussão midiática.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault é uma mulher branca e loira. Na foto, ela está com a mão no peito e sua expressão é de tristeza e surpresa.
Legenda: Ana Paula Renault foi expulsa por agressão.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A participação de Ana Paula no BBB foi marcante e polêmica, bem como a sua eliminação.

Ela foi desclassificada após dar um tapa em outro participante durante uma discussão em uma festa e ele relatar o caso à produção.

Marcos Harter (BBB 17)

Marcos Harter é um homem branco de cabelo grisalho penteado para o lado. Na foto, ele está com expressão séria.
Legenda: Marcos foi expulso do reality por indícios de agressão física contra outra participante.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Marcos foi eliminado por comportamento agressivo contra outra participante com quem se relacionava no reality, Emily Araújo.

O ex-BBB chegou a deixar marcas arroxeadas no braço da companheira durante uma briga.

Vanderson (BBB 19)

Vanderson é um homem de meia idade, de cabelo liso comprido preto e cavanhaque preto. Na foto, ele gesticula enquanto conversa.
Legenda: Vanderson foi expulso para prestar depoimento à Polícia fora da casa.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Vanderson foi eliminado do BBB após ser denunciado por estupro, agressão física e importunação sexual na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, no Acre. As denúncias foram protocoladas um dia antes dele entrar na casa.

Hariany (BBB 19)

Hariany é uma mulher jovem branca e loira de cabelo longo e liso. Na foto, ela está olhando de lado, desconfiada.
Legenda: Hariany deu um empurrão em uma colega de confinamento.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Hariany já estava na grande final do BBB 19 quando foi expulsa por agredir Paula durante uma discussão em uma festa

Maria (BBB 22)

Maria é uma mulher jovem negra de cabelo longo e ondulado. Na foto, ela está com expressão séria.
Legenda: Maria participou do BBB 22.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A cantora foi expulsa do reality por agredir outra participante durante uma dinâmica em que deveria jogar água na cabeça de outro colega. Ela acabou batendo com o balde na cabeça de Natália.

Cara de Sapato (BBB 23)

Cara de Sapato é um homem branco de cabelo preto e barba preta. Na foto, ele está com uma camisa moletom branca, enquanto conversa com alguém.
Legenda: Cara de Sapato foi acusado de assédio contra uma participante de fora do País.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O lutador foi expulso do BBB por importunar sexualmente a participante mexicana Dania Mendez, que estava na casa para um intercâmbio. Ele tentou beijá-la à força e, em determinado momento, a impediu de se mover.

MC Guimê (BBB 23)

MC Guimê é um homem branco com o corpo todo tatuado e cavanhaque. Na foto, ele está sem camisa e usa boné para trás.
Legenda: MC Guimê e Cara de Sapato tiveram de prestar depoimento à Polícia sobre o caso de assédio.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O rapper também foi acusado de importunação sexual contra Dania Mendez. À época, ele desceu a mão pelas costas e pelas nádegas da mexicana durante uma festa, o que a incomodou a ponto de tentar se desvencilhar do artista.

Wanessa Camargo (BBB 24)

Wanessa Camargo é uma mulher de meia idade, branca e de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está deitada e com a expressão séria.
Legenda: Wanessa Camargo foi expulsa após Davi Brito relatar ter sido agredido pela cantora.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Wanessa foi expulsa por dar um tapa no pé de Davi Brito enquanto o participante dormia.

