MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados pela Polícia Civil do RJ por importunação sexual

A Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu indiciar Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante uma festa na casa do Big Brother Brasil, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade.

Segundo o g1, o inquérito foi enviado ao Ministério Público (MPRJ) pela delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. O documento foi recebido pelo órgão nessa quarta-feira (26).

Agora, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste deve decidir se leva ou não para frente denúncia contra a dupla. O caso está sob sigilo.

Investigações

As investigações contra Guimê e Cara de Sapato duraram pouco mais de um mês, após os dois serem eliminados do programa. À época, a edição mostrou as imagens que mostraram flagraram a importunação em rede nacional.

O advogado de Cara de Sapato, Ricardo Sidi, disse ao g1 que "discorda frontalmente" do entendimento da delegada Viviane. "Porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito", alegou.

Relembre o caso

Durante a festa que celebrava a liderança de MC Guimê, em março, no BBB 23, o cantor foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e a atitude do músico começou a viralizar na internet.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local. Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo.

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. E, em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo. Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania também se mostrou desconfortável e disse "não" várias vezes para o participante, tentando escapar.

Fora do reality, os dois chegaram a pedir desculpas publicamente pelo que fizeram.