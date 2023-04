TV Globo muda posicionamento e Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga não estarão na final do BBB 23

Em meio à repercussão sobre Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga na final do BBB 23, a TV Globo afirmou, em comunicado nesta segunda (10), que apenas os participantes eliminados pelo público participarão do último dia do programa. Dessa forma, os três não estarão aptos, já que Sapato e Guimê deixaram o programa eliminados por quebra das regras, enquanto Bruno optou pela desistência do jogo.

A informação foi confirmada a esta coluna no início da noite desta segunda (10). O posicionamento é diferente do divulgado anteriormente pela emissora, que havia delimitado, inicialmente, a presença de todos os participantes que já passaram pela casa da 23ª edição durante a exibição da final.

A decisão, inclusive, segundo nota da assessoria, se estende a todas as próximas edições do Big Brother Brasil. A partir de agora, apenas os participantes que deixarem a casa por voto dos espectadores poderão participar do evento da final do reality.

A atual edição do BBB deve se encerrar no próximo dia 25 de abril, quando o vencedor ou a vencedora se tornará público por meio do discurso do apresentador Tadeu Schmidt.

Críticas nas redes

A informação sobre a presença de Sapato, Guimê e Bruno Gaga na final se tornou pública ainda na última quinta-feira (6). Na ocasião, entretanto, usuários das redes sociais lembraram de outros casos em que participantes desistentes não tiveram a oportunidade aparecer na final do programa.

Até então, segundo o colunista Léo Dias, a decisão de colocar os três no último capítulo do programa estava mantida, mas a repercussão negativa teria impactado na mudança de perspectiva da emissora.

Além de não estarem na final do programa, nenhum dos três foi convidado a participar da 'Casa do Reencontro', que acabou trazendo dois participantes já eliminados de volta à casa do BBB 23.