Estreia de The Voice Kids traz Fátima Bernardes como apresentadora a partir de domingo (9)

Ver crianças realizando sonhos é algo sempre bonito de acompanhar na televisão, e não é muito diferente no 'The Voice Kids', da TV Globo, que traz uma série de crianças ao palco do reality show com o sonho único de viver da música. A cada novo ano, novos pequenos se destacam, mas o ponto alto dessa vez chega ainda antes da estreia, no domingo (9): será a primeira vez de Fátima Bernardes no controle da versão infantil.

Antes mesmo do primeiro episódio da nova temporada, já no material de divulgação do programa, a apresentadora mostrou a surpresa de acompanhar a realização dos pequenos no palco. Segundo Fátima, tudo é diferente, já que a família também acaba ganhando a cena junto com a criança.

"Às vezes, a emoção é tão grande, que o pai e a mãe chegam a cair no chão quando a criança é aprovada. Eu fiquei muito tocada com isso. É uma tensão tão grande para esses pais e mães, e isso me impressionou bastante", diz ela na entrevista divulgada pelo Globoplay.

Legenda: Fátima Bernardes deixou o programa 'Encontro' para comandar o 'The Voice Kids' Foto: divulgação/TV Globo

Fátima também pontua que a primeira fase do reality show, nas audições às cegas, também é a principal responsável por criar o clima de identificação com o público do programa.

"O que há de mais emocionante é ficar ao lado do acompanhante da criança – seja o pai, a mãe, a madrinha, a irmã... E é uma energia que corre ali. Às vezes ficamos abraçados, ou de mãos dadas – é uma energia muito grande, uma torcida enorme para que aquela criança consiga fazer a melhor apresentação possível", explica a apresentadora.

Trio de jurados

Enquanto Fátima chega pela primeira vez ao The Voice Kids, Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho também chegam pela primeira vez como um trio de jurados ao programa. Mesmo com a experiência em edições anteriores, eles aparecerão em cena juntos pela primeira vez.

Iza, que estreia no formato infantil, é só elogios. Segundo ela, que também está presente no material de divulgação do programa à imprensa, a trajetória dos personagens mirins acaba formando um paralelo com os próprios jurados, que também já estiveram nessa posição de sonhadores.

"É realmente um presente, um programa que eu sempre admirei bastante e é muito lindo você se ver no palco numa versão infantil. A gente lembra das nossas vontades, dos nossos sonhos. É inspirador ver crianças tão corajosas, com tanta certeza de que a música é o caminho que elas devem seguir", disse a artista.

Já Mumuzinho gosta de lembrar da importância desses mesmos sonhos, reforçando como as crianças devem encarar o reality daqui para frente. "Aproveitar as oportunidades, perseverar e jamais desistir de acreditar nos seus sonhos, mesmo que às vezes tenhamos que nos ausentar dos nossos familiares", finalizou sobre as expectativas para a estreia.

A estreia da nova temporada de The Voice Kids está marcada para o domingo de Páscoa (9), após o 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua'.