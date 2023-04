Quem ganhou o BBB 23? Amanda Meirelles é a campeã com 68,9% dos votos

A médica Amanda Meirelles foi a campeã do Big Brother Brasil 23 com 68,9% dos votos. Após um discurso relembrando a trajetória dela, o apresentador Tadeu Schmidt revelou, na noite desta terça-feira (25), que ela foi a grande vencedora desta edição do reality.

Ao todo, foram 76,2 milhões de votos. A cantora Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96%. Já a atriz Bruna Griphao ficou em terceiro lugar, com 14,14%.

"A Amanda leu o jogo com perfeição inúmeras vezes", disse o apresentador. Ao questionar o faz alguém ganhar o programa, ele respondeu: "a possibilidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para seu lado, transformar pessoas em fãs. Como se consegue isso? Admiração, simpatia, senso de justiça".

Tadeu Apresentador do BBB "Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente. É algo quase mágioco. Você, Amanda, se conectou com as pessoas de maneira especial. Você é forte. É capaz, é vitoriosa".

Apesar de não ter se destacado nas provas de liderança, Amanda acumulou mais de R$ 500 mil ao ganhar dois carros e diversos prêmios em dinheiro. Conseguiu benefícios em provas de serviços de streaming, e imóveis, assim como redes de varejo.

Enquetes apontavam Amanda como campeã

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Amanda como a campeã do programa, com 48,2% dos votos dos leitores. Enquanto o Aline concentrava 34,9% dos votos e, em terceiro, apareceu Bruna Griphao com 16,9%.

Legenda: Aline, Amanda e Bruna foram finalistas do BBB 23 Foto: Reprodução

Ao todo, o levantamento, que não influenciou no resultado oficial, teve mais de 21 mil. Desses, 10,2 mil foram para Amanda, 7,4 mil para Aline e outros 3,5 mil para Bruna.

Trajetória da Amanda no BBB 23

A trajetória de Amanda iniciou ao lado do lutador Cara de Sapato, que posteriormente foi expulso do programa por assediar a mexicana Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’.

Como a primeira semana contou com a dinâmica das duplas, os dois foram imunizados pelos anjos Aline e Bruno. Na 2ª Prova do Líder, ganharam a dinâmica em dupla. No entanto, apenas Sapato ficou com a liderança após vencer uma prova de sorte.

No começo de fevereiro, Amanda acabou se tornando alvo da casa com o retorno de Fred Nicácio. No dia 11 de fevereiro, ganhou a Prova do Anjo e levou um carro.

Ela também esteve presente no primeiro Paredão Quádruplo do BBB 23. Durante o programa, fez parceria com outras sisters do quarto deserto. Amanda ainda venceu a Prova da Finalista.