Xuxa diz que Senna era ‘a pessoa certa’ e que o perdeu por focar no trabalho

A apresentadora Xuxa voltou a falar sobre o namoro com o piloto Ayrton Senna. A artista, que atualmente é casada com Junno Andrade, chegou a dizer que ele era "a pessoa certa" para ela, mas que o relacionamento não deu certo pois ela focou somente na carreira.

“Eu até acho que ele foi a pessoa que eu queria ter tentado mais, ter ficado mais. Eu nem sei se teria dado certo, mas eu pensava na época que ele era a pessoa certa no momento errado, porque eu só queria trabalhar, ainda estava nessa", declarou em entrevista ao WOW Podcast.

“O Beco me fez notar o quanto era importante para mim o meu lado mulher e que eu neguei ou reneguei, não aceitei, não valorei. Quando perdi ele eu falei: 'caraca, deixa eu rever isso aqui'. Eu não me dei a oportunidade de ficar com o cara que eu gostava do cheiro mais do que da ponta do nariz e perdi”, continuou, citando o apelido do piloto.

Xuxa ainda afirmou que a morte de Senna a fez perceber a importância de ter alguém para amar. “Eu precisei perdê-lo para valorizar. Acho que, se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo na realidade. Aconteceu essa desgraça [a morte dele] para dar uma mexida em mim e pensar que eu precisava de alguém para amar e chamar de meu, que foi minha filha. Depois, já madura, com a certeza de que eu queria um homem que me amasse, veio o Ju”, refletiu.

A apresentadora também confessou que ter focado tanto no trabalho a fez infeliz.

“Não tinha como eu ter tudo que eu tenho hoje sem pagar um preço. Nem a Globo programou me dar tanto espaço. Depois vieram shows pelo Brasil todo, depois shows em outros países, gravar em inglês, espanhol. Eu precisei parar, olhar para mim porque só estava olhando para as oportunidades. Eu não estava fazendo alguma coisa para mim, estava fazendo o que queriam que eu fizesse. Eu não tinha tempo. Eu me vi infeliz”, disse Xuxa.