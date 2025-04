CAPTEI: Do Livro à Mesa: As Leudas Marcam o Início de mais um Clube do Livro em Fortaleza

Neste mês de abril, um grupo de amigas conhecido como “As Leudas” estabeleceu um marco em sua paixão pela leitura ao formalizar a criação de mais um Clube do Livro em Fortaleza.

No primeiro encontro, que teve como eixo central a obra "Arroz de Palma", do romancista e ex-diplomata Francisco Azevedo, as participantes não apenas mergulharam na narrativa, mas também transformaram a leitura em uma experiência gastronômica única.

Legenda: "Arroz de Palma" - Francisco Azevedo Foto: JCD Produções

Com maridos acompanhando, o evento se transformou em uma aula prática de culinária, destacando a famosa receita do arroz da "Tia Palma". Um delicioso risoto de bacalhau foi preparado, enquanto uma mesa de doces portugueses e o clássico pudim enfatizavam as memórias retratadas no livro.

Legenda: As Leudas Foto: JCD Produções

O encontro foi mais do que uma reunião de amantes de literatura; foi uma celebração da vida e das relações. “As Leudas” criaram um espaço aconchegante, onde cada item, do azeite aos brindes com vinho, contribuiu para um ambiente de acolhimento e afeto. A simbólica quarta cadeira, reservada para aqueles que já partiram, trouxe um toque especial de nostalgia.

Legenda: As Leudas Foto: JCD Produções

Assim, o Clube do Livro não apenas iniciou sua trajetória, mas também mostrou que as páginas de um livro podem reunir emoções, sabores e memórias inesquecíveis.

Legenda: As Leudas Foto: JCD Produções

Veja os melhores momentos:

