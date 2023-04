Quem ganhou a Prova da Finalista do BBB 23? Veja a dinâmica desta quinta-feira (20)

A última prova do BBB 23 começou na noite desta quinta-feira (20), logo após a eliminação de Ricardo, com 68,86% dos votos. A dinâmica é mais que especial, pois garante um lugar na grande final do reality.

Amanda, Aline, Bruna e Larissa se enfrentam em uma disputa de resistência, sem hora prevista para acabar. A vencedora será uma das três finalistas da edição.

Já as outras irão disputar a preferência do público no último Paredão da temporada, que define as duas vagas restantes da final.

O resultado da berlinda será anunciado no domingo (23). A votação para a escolha do vencedor será aberta logo após a última eliminação.

ENTENDA A PROVA

A Prova da Finalista é patrocinada pela Chevrolet. As sisters deverão se sentar em bancos posicionados em uma plataforma giratória, enquanto seguram um disco.

Em cada banco, há um botão que faz com que a plataforma pare de girar por 30 segundos. Mas cada uma só poderá acionar a função 15 vezes ao longo da prova.

É eliminada quem deixar o disco cair. A última a deixar a disputa, além de garantir uma vaga na final, ganha uma Chevrolet OnStar.

No programa ao vivo de sexta-feira (20), o resultado da prova será oficializado e a votação do último Paredão será aberta.

Cronograma da reta final