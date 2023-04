Quem saiu do BBB 23? Ricardo é o 17ª eliminado com 68,86% dos votos

Ricardo Camargo, também conhecido como 'Alface', deixou o Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira (20), eliminado com 68,86% dos votos. O biomédico disputou Paredão duplo com Larissa, que recebeu 31,14% dos votos do público.

Na tradicional aposta de quem seria o eliminado, as três sisters que não estavam na berlinda puderam palpitar. Aline apostou três fichas na saída de Ricardo. Já Amanda e Bruna apostaram duas fichas no biomédico e uma em Larissa.

Com o resultado, o prêmio atual do reality é de R$ 2.820.000,00.

Após a saída de Ricardo, restam apenas quatro participantes no reality. A grande final do BBB 23 ocorre na próxima terça-feira (25).

Formação do Paredão

A última Prova do Líder do reality foi realizada na noite de terça-feira (18), logo após a eliminação de Domitila. Bruna Griphao foi a vencedora e indicou Ricardo direto à berlinda.

Após ser emparedado por Bruna, Ricardo tinha direito a um contragolpe e escolheu chamar Larissa para enfrentar no Paredão.

Reta final

Após a saída de Ricardo, as quatro sisters irão disputar a Prova do Finalista Quem vencer, garante lugar final, enquanto as outras três brothers disputam o último Paredão.

O grande vencedor do Big Brother Brasil 23 será revelado na próxima terça-feira (25).