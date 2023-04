Pocah relata visita a MC Sabrina e diz que cantora precisa de oração: 'mente bem confusa'

Após criar uma mobilização sobre o paradeiro de MC Sabrina, a cantora Pocah revelou ter finalmente se encontrado com a amiga, nessa quarta-feira (19), após a família da funkeira permitir que ela recebesse visitas.

“Atualizações sobre a MC Sabrina: como disse aqui essa semana, a família dela aceitou nos receber na casa dela. Marquei e hoje consegui ir visitar. Chegando lá, Sabrina me recebeu com um abraço gostoso. Ela tá tendo uma certa dificuldade para reconhecer as pessoas, mas com calma vai lembrando. A mente dela anda bem confusa, mas fiquei feliz dela mesma abrir que quer um profissional de saúde para acompanhar ela”, começou Pocah em seus stories do Instagram.

“Ela precisa de muita oração, um bom tratamento e tenho certeza que ficará bem! Ah, e ela continua com espírito da zoeira e debochadíssima (risos). Mostrei para ela que cantei a música dela no TVZ e ela me solta: ‘Você cantou minha música no programa, então vou ter que receber por isso, né?’ Ri muito (risos)”, contou.

Pocah também descreveu o sentimento de estar com a MC. “Foi um misto de emoções encontrar a Sabrina. Um sentimento esmagador ver tanta confusão naquela cabecinha. Mas ela ainda está ali! Ela precisa de ajuda e reconhece isso. Já é um grande passo. Feliz em tê-la abraçado, conversado olhando nos olhos dela”.

Para finalizar, a cantora agradeceu a família por permitir a visita e disse que ajudará a MC em tudo o que puder.

“Às vezes, ela dava uma estranhada, depois ficava de boa. Ela segurou minha mão, deitou a cabecinha em mim, fiz massagem nas mãozinhas dela. Ela falou que gostou! Agradeço à família que permitiu a nossa visita (…). Estarei daqui orando, lutando e ajudando em tudo que eu puder. Deus está no controle!!!”, disse.

Quem é MC Sabrina?

MC Sabrina é considerada uma das funkeiras mais populares dos anos 2000, Sabrina Luiza de Souza, é pioneira do funk melody, estilo que revelou nomes como Perlla e, posteriormente, Anitta.

A artista foi uma das primeiras a bombar no Rio de Janeiro, fazendo parte dos bailes da Furacão 2000, entre outros. Bonde Passando, Tá de Vacilão e Dessa Vez são alguns dos maiores hits da cantora.

No último sábado (15), o sumiço da funkeira chamou a atenção da web. Ela estava sem usar as redes sociais há mais de oito meses, e Pocah publicou em seu Twitter que sentia falta da artista. “Há anos mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho respostas”.

A cantora também relatou ter lido sobre MC Sabrina estar sendo mantida em estado vegetativo e cárcere privado. "Essa semana sonhei com ela, entrei no Instagram dela e li comentários de que ela poderia estar vivendo em cárcere privado, que ela está igual criança", disse Pocah em entrevista a revista Quem.

Família se defende

A informação fez com que a mãe da cantora, Maria Luiza, negasse o fato, na última segunda-feira (17), e afirmasse que a filha está enfrentando uma depressão, além de problemas financeiros.

"A polícia veio aqui, viu a casa, viu que é só um quarto, e que não tem negócio nenhum de tranca na porta", afirmou Maria Luzia. "Os policiais ainda viram a Sabrina na praia. Ela vai direto à praia", concluiu a mãe da cantora.

Administradores das redes da artista publicaram uma nota ressaltando que consideram mentirosa a acusação de que ela vem sendo mantida em cárcere privado.

Foto: Reprodução/Instagram

“Viemos por meio desta esclarecer que as acusações caluniosas de ‘cárcere privado e dopar’ a MC Sabrina não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência”, diz a nota.