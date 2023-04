Moonbin, do grupo ASTRO, é velado e homenageado por artistas de k-pop

O velório do cantor de k-pop Moonbin, que morreu na quarta-feira (19), reuniu diversos artistas do gênero musical em Seul, na Coreia do Sul, já nesta quinta-feira (20).

A cerimônia foi conduzida por Jinjin e Sasha, também membros do grupo Astro, do qual Moonbin fazia parte, segundo informou o portal sul-coreano Soompi. Além dele, o cantor Cha Eun-woo, também do Astro, desembarcou no aeroporto de Seul para o momento.

Enquanto isso, outros artistas e integrantes de programas de entretenimento adiaram compromissos para comparecer à homenagem. Suga, do BTS, adiou um evento de autógrafos e o grupo Billie cancelou a programação da semana.

Investigações

A polícia do distrito de Gangnam, em Seul, encontrou o corpo de Moonbin sem vida no local onde ele morava e, a partir de então, investiga o caso. Não se sabe a causa da morte, mas a suspeita é de que ele tenha cometido suicídio.

Moonbin, inclusive, viria ao Brasil em junho deste ano, para apresentação em São Paulo ao lado de Sanha. Essa seria a primeira vez do artista no país para show.