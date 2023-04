Moonbin, do grupo ASTRO, morre aos 25 anos

Moonbin, cantor do grupo de K-Pop ASTRO, foi encontrado morto nesta quarta-feira (19), segundo informações do site Soompi. O corpo do artista foi encontrado na residência em que ele morava, logo após a polícia de Gangnam, distrito de Seul, ser chamada.

Até então, segundo informações de veículos internacionais, uma necrópsia será realizada para definir a causa da morte. Suspeitas sobre o que pode ter ocorrido ainda não foram divulgadas.

Moonbin viria ao Brasil, junto com o ASTRO, pela primeira vez em junho deste ano. Recentemente, ainda no início de fevereiro, o grupo de K-Pop em questão havia renovado o contrato com a empresa Fantagio.

O grupo fez estreia musical em 2016 com os integrantes Moobin, MJ, JinJin, Eunwoo, Sanha e Rocky, que deixou o grupo ainda este ano. Entre os sucessos do ASTRO estão 'All Night', 'Crazy Sexy Cool', 'Blue Flame', 'One e Always You'.