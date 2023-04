Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminam casamento: 'ciclo se encerrou'

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminaram o relacionamento, segundo anúncio feito pela própria modelo no Instagram, no início da tarde desta quarta-feira (19). Juntos desde 2016, Cauã e Mariana estavam casados oficialmente desde abril de 2019.

"Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento", escreveu Goldfarb em um pequeno texto nas redes sociais. Cauã não comentou sobre o fim da relação, até a publicação desta matéria.

Legenda: Mariana Goldfarb publicou texto nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Logo em seguida, no mesmo posicionamento, a modelo e influenciadora pediu respeito pelo momento.

"Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir", escreveu ela.

Anos de casados

No último dia 2 de março, os dois comemoraram sete anos de casamento, com uma imagem publicada por Cauã nas redes. As fotos dos dois juntos, inclusive, permanecem nos dois perfis, enquanto eles também continuam se seguindo.

Mariana e Cauã já se separaram anteriormente, ainda em 2018. Os dois viajaram juntos para as Ilhas Maldivas, quando ainda namoravam, mas a relação não resistiu, sendo retomada logo depois para o casamento.