Foo Fighters anuncia primeiro álbum após a morte do baterista Taylor Hawkins

O Foo Fighters vai lançar o novo álbum da banda, o 'But Here We Are', no próximo dia 2 de junho. A produção é a primeira desde a morte do baterista Taylor Hawkins, ocorrida em março de 2022.

Em comunicado à imprensa, a banda lembrou do lançamento do single 'Rescued' e citou a importância do novo álbum. "Uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que o Foo Fighters suportou no ano passado, ‘But Here We Are’ é uma prova dos poderes de cura da música, amizade e família", disse em comunicado.

Ao todo, 10 canções estarão no novo álbum. Segundo a banda, o disco terá canções que passam entre os sentimentos de raiva e tristeza, além da serenidade e aceitação.

Confira a lista de músicas:

“Rescued”

“Under You”

“Hearing Voices”

“But Here We Are”

“The Glass”

“Nothing at All”

“Show Me How”

“Beyond Me”

“The Teacher”

“Rest”

Apresentação no Brasil

O Foo Fighters chega ao Brasil no dia 9 de setembro, para apresentação no palco Skyline, do festival The Town 2023.

A primeira edição do evento em São Paulo vai ocorrer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo.