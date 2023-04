Influenciadora Mariana Arasaki anuncia gravidez do 11º filho: ‘não estava planejando’

A influenciadora digital Mariana Arasaki revelou no Instagram que está grávida do 11º filho. Na rede social, ela ganhou notoriedade ao compartilhar a rotina de maternidade dos 10 filhos: Maria Philomena, 11 anos, Martin, 10, Maria Clara, 8, Maria Sophia, 7, Bernardo, 6, Margarida Maria, 4, Maria Madalena, 3, Stella Maria, 2, e os gêmeos João Pio e Josemaria, de 1 ano.

Em entrevista ao gshow, a influencer revelou que o 11º filho não foi planejado. “A família recebeu com muito amor e felicidade. A gente não estava planejando, não. Mas sempre cogitamos”.

Em março do ano passado, Mariana deu à luz os gêmeos João Pio e Josemaria. Atualmente ela está com 16 semanas de gestação. A influenciadora também revelou que por ela e o marido, Carlos Arasaki, a fábrica não vai fechar.

“É muito engraçado porque as crianças pedem por mais irmãos. Eles têm um cuidado e carinho que já começa com a minha barriga. Eles beijam e abraçam o tempo inteiro. Eu acho isso tudo tão lindo”.

Para cuidar dos filhos, Mariana e Carlos têm duas funcionárias. No Instagram, a influencer também já dividiu algumas curiosidades sobre a vida com tantos filhos. Sempre que precisam viajar, por exemplo, eles usam dois carros de sete lugares. Mariana ainda disse que o maior custo da família atualmente é com a escola. Ela também já disse que há mais de 10 anos compra fraldas.