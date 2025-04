Que horas começa o BBB 25 hoje, segunda-feira (7/4)?

Nesta segunda-feira (7/4), o reality show deve começar a partir das 22:25 (horário de Brasília), logo após Vale Tudo. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar o sincerão, antigo jogo da discórdia, onde os participantes se enfrentam em uma dinâmica polêmica e reveladora.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A noite no BBB 25 foi marcada pelo romance de Maike e Renata, que se entregaram aos beijos no Quarto do Líder, após ele conquistar a liderança pela quinta vez. A tensão do 14º Paredão, já formado, contrastou com a paixão do casal, enquanto Maike já mirava em Vitória Strada.



Enquanto isso, a casa discutia as implicações do discurso de Tadeu Schmidt.

Vinícius, junto a João Gabriel e João Pedro (emparedado), analisou o jogo, concluindo que a partir de então, cada participante seguiria seu próprio caminho. Já no Paredão, Diego Hypolito e Vitória Strada compartilharam suas preocupações sobre a votação do público, em meio a momentos de descontração e muitas risadas.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: