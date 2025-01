Os nomes dos participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil começaram a vir a público na tarde desta quinta-feira (9), pela TV Globo. Os novos "brothers" e "sisters" do reality show foram revelados a partir dos intervalos da novela "Tieta", no "Vale a Pena Ver de Novo". Quem comanda os anúncios — direto da casa — é o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

O público da atração também pode acompanhar o anúncio pelo gshow e pelo Globoplay, o streaming da Globo.

Nessas plataformas, os apresentadores da Rede BBB, Beatriz Reis e Thiago Oliveira, irão repercutir ao vivo os nomes e os perfis dos confinados e receberão "convidados especiais", de acordo com a emissora.

O BBB 25 tem previsão de estreia para a próxima segunda-feira (13).

Esta matéria está sendo atualizada à medida que a emissora divulga oficialmente os confinados*

Veja também Zoeira Vitória Strada aceita convite e já estaria confinada para entrar no BBB 25, diz colunista Zoeira Cotada para o BBB 25, ex-ginasta Daniele Hypólito pede exoneração de cargo no RJ Zoeira BBB 25: relembre como estão os participantes finalistas das últimas edições

Veja os perfis das duplas participantes

Vitória Strada e Mateus [Amigos]

Os amigos Vitória Strada e Mateus brincam que têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

Legenda: A dupla Vitória Strada e Mateus foi a primeira dupla anunciada Foto: Divulgação/Globo

A artista começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, “Real Beleza”. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra 'Tempo de Amar', da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, 'Espelho da Vida' (2018) e 'Salve-se Quem Puder' (2020). A sequência de protagonistas lhe rendeu destaque na Forbes Under 30. Em 2022, foi vencedora da ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão com Huck’. Seu trabalho mais recente foi na novela 'Fuzuê' (2024).

Já o arquiteto Mateus se considera uma pessoa leve e tranquila, mas garante que não perde uma festa. Solteiro, ama estar rodeado de pessoas. Com a amiga, seus momentos favoritos são quando assistem a séries ou jogam juntos. Revela que os dois são muito competitivos quando disputam entre si, mas que sempre se respeitam e se apoiam. Ressalta que seu jeito altruísta o faz querer ser sempre uma luz no fim do túnel das pessoas.

Edilberto e Raissa [Pai e filha]

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento.

Legenda: Pai e filha são naturais de Ubá, em Minas Gerais Foto: Divulgação/Globo

Mais conhecido como Ed, Edilberto é natural de Elói Mendes e morador de Ubá, em Minas Gerais. Começou a trabalhar como palhaço aos cinco anos e é da 6ª geração de uma tradicional família circense. Dentre muitas funções que ocupa no circo, ser palhaço é a que exerce com mais alegria. É casado há 20 anos e tem três filhas. Montou com a esposa um circo onde toda a família trabalha. Diz ser bastante competitivo, animado e ávido por encarar desafios.



Raissa nasceu em Ubá, em Minas Gerais, e está solteira. Assim como o pai, foi criada no circo. Ainda na infância, aprendeu a rodar bambolê, número que apresenta até hoje. Também faz performances com arco e flecha e atua como personagem infantil. Diz ser animada, mas confessa ter um lado um pouco chato. Considera-se carismática, emotiva e um pouco reativa – característica que o pai confirma.

Thamiris e Camilla [Irmãs]

As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria. É recíproca a relação de empoderamento entre as duas. Apesar de não morarem juntas, se falam todos os dias e compram a briga uma da outra sempre que preciso.

Legenda: As irmãs Camilla e Thamires foram anunciadas na tarde desta quinta-feira (9) Foto: Divulgação/Globo

A caçula é nutricionista. Conta que sua formação é motivo de orgulho para a mãe, que sempre trabalhou muito para custear a educação das filhas. Solteira, considera-se extrovertida e comunicativa. Mas confessa ter uma personalidade forte e não levar desaforo para casa.

Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava. A mãe é sua rede de apoio na criação dos filhos, e é por eles que escolhe trabalhar muito para proporcionar o melhor. Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada.

Vinícius e Aline [Amigos]

Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. O encontro, para eles, foi de almas. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. A ideia da inscrição foi de Vinícius, e os dois não pretendem deixar de lado o vínculo.

Legenda: Os baianos Vinícius e Aline são amigos e estão solteiros Foto: Divulgação/Globo

Natural de Nazaré, na Bahia, Vinícius hoje mora em São Paulo e é promotor de eventos. Formado em Arquitetura, também trabalha como modelo e artista plástico. Diz ser um cara simples e de bem com a vida. Conta que sua característica mais marcante é a coragem. Orgulha-se de ser o primeiro da família a ingressar numa faculdade e de ter conhecido alguns países mundo afora.

Nascida em Salvador, Aline se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer. É filha de professores de Educação Física e formada em Direito. Trabalhar na Polícia Militar da Bahia é uma enorme conquista para ela, que hoje também atua como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino. Diz acreditar muito em sua intuição e revela que dificilmente deixa de captar as reais intenções de alguém. Apesar de suas desconfianças, conta que se apaixona em questão de segundos, mas que perde o encanto com a mesma rapidez.

Diogo Almeida e Vilma [Mãe e filho]

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias.

Legenda: O ator Diogo Almeida entrou com a mãe Vilma Foto: Divulgação/Globo

O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2007, participou da novela ‘Duas Caras’, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”. E na novela ‘Amor Perfeito’ interpretou seu primeiro protagonista na TV. No ano seguinte, participou do elenco do ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Diogo também atua como psicólogo em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia. Solteiro, se vê como um cara alegre e positivo, que sempre olha para a parte cheia do copo. Mas também revela ser teimoso e cheio de manias. Viajar e conhecer pessoas novas são algumas de suas paixões.

Vilma é casada. Se considera uma mulher determinada e uma amiga dedicada, que adora dar gargalhadas com amigos e familiares. Opta sempre pela alegria e não admite que falem em tristeza em momentos festivos. Hoje, é estudante de Nutrição, e fã declarada do 'Big Brother Brasil'.

Novidades desta edição

Neste ano, os participantes do BBB — sejam eles do grupo Pipoca ou Camarote — entrarão na casa mais vigiada do Brasil em duplas com amigos e familiares ou em casais.

Um dos quartos da casa será "de época" e haverá uma dinâmica nova para as duplas logo no começo do game, mas ainda não se sabe qual.

O BBB também participará da celebração dos 60 anos da TV Globo. Por isso, a decoração da casa será inspirada na trajetória da emissora e nas tramas contadas por ela. Já a academia será inspirada na série "Malhação".

Ainda na proposta de homenagem, o Confessionário será cheio de referências aos bastidores do programa e o Castigo do Monstro também será inspirado em grandes momentos da história do reality.