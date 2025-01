BBB 25: Duplas de participantes disputam última vaga no programa ‘Mais Você’ nesta sexta (10)

O ‘Big Day’ chegou ao fim, mas a disputa está só começando. Os primeiros participantes do Big Brother Brasil (BBB 25) foram anunciados nesta quinta-feira (9), pela TV Globo. Além das 11 duplas já confirmadas ao longo da programação, a edição abre a disputa por mais uma vaga.

Nesta sexta-feira (10), no ‘Mais Você’, Ana Maria Braga vai receber e apresentar ao público três novas duplas.

Conforme o 'spoiler' dado pelo apresentador Tadeu Schmidt, as duplas serão formadas por:

Na sequência, uma votação será aberta e caberá ao público escolher uma delas para ocupar a 12ª vaga na edição.

O resultado será revelado no programa de estreia, ao vivo, na próxima segunda-feira (13).

Vitória Strada e Mateus [Amigos]

Os amigos Vitória Strada e Mateus Pires brincam que têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

Legenda: A dupla Vitória Strada e Mateus foi a primeira dupla anunciada Foto: Divulgação/Globo

Edilberto e Raissa [Pai e filha]

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento.

Legenda: Pai e filha são naturais de Ubá, em Minas Gerais Foto: Divulgação/Globo

Thamiris e Camilla [Irmãs]

As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria. É recíproca a relação de empoderamento entre as duas. Apesar de não morarem juntas, se falam todos os dias e compram a briga uma da outra sempre que preciso.

Legenda: As irmãs Camilla e Thamires foram anunciadas na tarde desta quinta-feira (9) Foto: Divulgação/Globo

Vinícius e Aline [Amigos]

Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. O encontro, para eles, foi de almas. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. A ideia da inscrição foi de Vinícius, e os dois não pretendem deixar de lado o vínculo.

Legenda: Os baianos Vinícius e Aline são amigos e estão solteiros Foto: Divulgação/Globo

Diogo Almeida e Vilma [Mãe e filho]

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo Almeida e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias.

Legenda: O ator Diogo Almeida entrou com a mãe Vilma Foto: Divulgação/Globo

João Gabriel e João Pedro [Irmãos]

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior. Contam que já tentaram diversas profissões como dupla, até mesmo a de cantores, mas que não tinham talento para nenhuma delas.

Legenda: Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos Foto: Divulgação/Globo

Eva e Renata [Amigas]

Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará, e estão solteiras. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida. Chegaram a morar na mesma casa durante a pandemia. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível. Contam que não guardam mágoas nem ciúmes entre si.

Legenda: As sisters são cearenses Foto: Divulgação/Globo

Gracyanne Barbosa e Giovanna [Irmãs]

As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos.

Legenda: Dupla Gracyanne Barbosa e Giovanna Foto: Divulgação/Globo

Arleane e Marcelo [Casal]

Arleane tem 34 anos e é formada em Estética e Cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho. Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram.

Legenda: Arleane e Marcelo são um casal Foto: Divulgação/Globo

Gabriel e Maike [Amigos]

Gabriel e Maike têm 30 anos e moram em São Paulo. Gabriel é modelo, promotor de eventos e está namorando, enquanto Maike é representante comercial e solteiro. Amigos desde os 13 anos, quando nadavam no mesmo clube, decidiram se inscrever no BBB a convite de Maike, que achou que seria divertido.

Legenda: Os dois se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos Foto: Divulgação/Globo

Diego e Daniele Hypolito [Irmãos]

Os irmãos Diego Hypolito, de 38 anos, e Daniele Hypolito, de 40, são integrantes do "Camarote" e ficaram conhecidos pela trajetória na ginástica artística. Naturais de Santo André, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde Daniele firmou contrato com um grande clube de ginástica. Eles se consideram mais que irmãos, sendo grandes amigos e parceiros. Diego destaca que suas vitórias são sempre compartilhadas, seja em Olimpíadas ou outras competições.

Legenda: Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo Foto: Divulgação/Globo

Novidades desta edição

Neste ano, os participantes do BBB — sejam eles do grupo Pipoca ou Camarote — entrarão na casa mais vigiada do Brasil em duplas com amigos e familiares ou em casais.

Um dos quartos da casa será "de época" e haverá uma dinâmica nova para as duplas logo no começo do game, mas ainda não se sabe qual.

O BBB também participará da celebração dos 60 anos da TV Globo. Por isso, a decoração da casa será inspirada na trajetória da emissora e nas tramas contadas por ela. Já a academia será inspirada na série "Malhação".

Ainda na proposta de homenagem, o Confessionário será cheio de referências aos bastidores do programa e o Castigo do Monstro também será inspirado em grandes momentos da história do reality.