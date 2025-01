Quem está no Camarote do BBB 25? Conheça famosos confirmados no reality

As duplas dos participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) estão sendo anunciadas nesta quinta-feira (9), pela TV Globo. Os nomes que geram mais expectativa no público são os dos famosos que vão integrar o Camarote do reality show.

A atriz Vitória Strada, de 28 anos, foi a primeira celebridade a ser divulgada. Ela entrará na casa mais vigiada do Brasil ao lado do amigo e arquiteto Mateus, de São José dos Campos.

Os novos "brothers" e "sisters" do reality show estão sendo revelados desde os intervalos da novela "Tieta", no "Vale a Pena Ver de Novo". Quem comanda os anúncios é o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Esta matéria está sendo atualizada à medida que a emissora divulga oficialmente os confinados*

VEJA LISTA DE FAMOSOS CONFIRMADOS NO BBB 25

Vitória Strada e Mateus [Amigos]

Os amigos Vitória Strada e Mateus brincam que têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

Legenda: A dupla Vitória Strada e Mateus foi a primeira dupla anunciada Foto: Divulgação/Globo

A artista começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, “Real Beleza”. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra 'Tempo de Amar', da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, 'Espelho da Vida' (2018) e 'Salve-se Quem Puder' (2020). A sequência de protagonistas lhe rendeu destaque na Forbes Under 30. Em 2022, foi vencedora da ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão com Huck’. Seu trabalho mais recente foi na novela 'Fuzuê' (2024).

Diogo Almeida e Vilma [Mãe e filho]

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias.

Legenda: O ator Diogo Almeida entrou com a mãe Vilma Foto: Divulgação/Globo

O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2007, participou da novela ‘Duas Caras’, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”. E na novela ‘Amor Perfeito’ interpretou seu primeiro protagonista na TV. No ano seguinte, participou do elenco do ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Diogo também atua como psicólogo em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia. Solteiro, se vê como um cara alegre e positivo, que sempre olha para a parte cheia do copo. Mas também revela ser teimoso e cheio de manias. Viajar e conhecer pessoas novas são algumas de suas paixões.