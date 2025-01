A atriz Vitória Strada, de 28 anos, foi anunciada como participante da 25ª edição do Big Brother Brasil. Nesta quinta-feira (9), o programa anunciou ela e sua dupla, o arquiteto Mateus, de São José dos Campos. Ela atuou em diversas novelas da TV Globo e chegou a ser campeã da "Dança dos Famosos 2022".

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela se mudou para o Rio de Janeiro para manter a carreira de atriz.

“Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido". Vitória Strada Atriz

Vitória revelou que considera Mateus um irmão, e os dois se tornaram inseparáveis depois dela se mudar ao Rio de Janeiro. “Quando tudo está ruim, conseguimos rir um do outro, o que deixa tudo mais leve”, declarou Mateus sobre a relação com a amiga.

Carreira de Vitória Strada

Vitória começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. Já em 2015, foi aprovada para Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e participou do seu primeiro filme, “Real Beleza”.

Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra 'Tempo de Amar', da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020). A sequência de protagonistas lhe rendeu destaque na Forbes Under 30.

Em 2022, foi vencedora da "Dança dos Famosos", do ‘Domingão com Huck’. Seu trabalho mais recente foi na novela 'Fuzuê' (2024).

Namoro com ator Daniel Rocha

Em outubro de 2024, foi oficializado o namoro da atriz Vitória Strada com o ator Daniel Rocha. Já em janeiro deste ano, o ator falou abertamente acerca do relacionamento durante participação no podcast de Nívea Maria.

A apresentadora Nívea comentou na época: "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!".

Com isso, Vitória entra na casa do BBB 25 comprometida. Conforme o gshow, a nova participante do BBB 25 contou que teve apoio de Daniel. Foi com o estímulo dele que ela conseguiu segurar a ansiedade antes de começar o confinamento. "Super me apoiou", disse.

Daniel Rocha é um ator brasileiro que ficou conhecido principalmente após atuar em "Avenida Brasil" (2012), da TV Globo. Ele nasceu em São Paulo, sendo filho de um dentista e uma administradora.