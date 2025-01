Inscrições para concurso do INSS com salários de R$ 14 mil terminam nesta quinta (9); relembre como se inscrever

O Ministério da Previdência Social (MPS) encerra as inscrições de concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta quinta-feira (9). Ao todo, são 250 vagas de chamada imediata para o cargo de perito médico federal. Além disso, a oportunidade conta com formação de cadastro de reserva com outras 250 vagas.

O salário inicial é de R$ 14,1 mil. Os candidatos precisam ter diploma de nível superior em medicina. Os que forem aprovados devem permanecer no cargo por, no mínimo, cinco anos.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

A taxa de inscrição é de R$ 120. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de fevereiro.

Etapas do concurso

O concurso terá duas provas objetivas, sendo uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos.

Além disso, os candidatos deverão enviar documentos para a prova de títulos. Serão aceitos:

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

Certificado de curso de Especialização Médica em Regime de Residência Médica em qualquer especialidade médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM (Conselho Regional de Medicina);

Certificado de Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM;

Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina Legal e (ou) Perícia Médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM.

