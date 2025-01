TRT-CE abre inscrições para estágio remunerado; veja detalhes

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) abriu processo seletivo de estagiários de nível superior em Fortaleza, em cidades da Região Metropolitana e no interior do Estado. A seleção é para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Conforme o edital, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente no portal da Universidade Patativa do Assaré até a próxima segunda-feira (12). O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online, agendada para a próxima quarta-feira (15).

>> Inscrição para estágio em Fortaleza

>> Inscrição para estágio na RMF e no Interior

Vagas e áreas disponíveis

O edital não informa o total de vagas, mas determina a reserva de 10% desse quantitativo a pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros ou pardos.

As oportunidades disponíveis em Fortaleza são para os cursos de graduação em Administração de Empresas, Pedagogia, Jornalismo e Ciências Contábeis.

A remuneração é de R$ 863 para carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.050 para 25 horas semanais, além de auxílio-transporte de R$ 79,20.

Na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do Estado, a oportunidade é destinada para a área de Direito, nas cidades de Aracati, Baturité, Caucaia, Crateús, Eusébio, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Tianguá. A remuneração é de R$ 863 mais o vale-transporte de R$ 79,20.

