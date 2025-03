Concurso da Brigada Militar-RS oferece 1,2 mil vagas com salários iniciais de R$ 5,9 mil; veja edital

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) lançou edital para concurso público de ingresso na carreira de militar estadual, com 1,2 mil vagas para o cargo de Soldado de Primeira Classe. A seleção é organizada pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

As inscrições estão abertas e seguem até 22 de abril, exclusivamente pelo site da organizadora. A taxa é de R$ 118,79.

> > Veja edital do concurso

O subsídio inicial para o cargo é de R$ 5.944,85, com jornada de 40 horas semanais. Os aprovados passarão por Curso Básico de Formação Policial Militar, com regime de internato, conforme normas internas da corporação.

Vagas e Cotas

Das 1,2 mil vagas ofertadas:

984 são para ampla concorrência;

192 são reservadas para pessoas negras;

12 para pessoas trans;

12 para indígenas.

Não haverá reserva para pessoas com deficiência, devido à natureza do cargo de policial militar.

Etapas do concurso

O certame será dividido em quatro fases, todas de caráter eliminatório (exceto a primeira, que também será classificatória):

Exame Intelectual – prova objetiva com 50 questões de diversas disciplinas;

Exame de Saúde – apresentação de exames médicos;

Exame de Capacitação Física – testes físicos como corrida e barra;

Avaliação Psicológica – testes e entrevista individual.

As provas da primeira fase serão aplicadas preferencialmente aos domingos nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

As atribuições do cargo de Soldado de Primeira Classe da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, conforme o edital, são "executar as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública".

Veja também Papo Carreira Inscrição para concurso da Sefaz-RJ, com salários de até R$ 27 mil, deve ser paga até esta sexta-feira (21) Papo Carreira Cucas abrem 100 vagas para cursos de assistente administrativo; veja como participar

Essas atividades incluem, entre outras previstas em lei, o patrulhamento preventivo, atendimento a ocorrências, ações de repressão qualificada ao crime, proteção de pessoas e do patrimônio, além da atuação em eventos públicos, manifestações e situações de emergência.

Requisitos

Para participar, os candidatos devem:

Ter nacionalidade brasileira;

Possuir ensino médio completo;

Ter até 25 anos no período das inscrições;

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

Ter CNH categoria "B" ou superior até a data da inclusão;

Não ter antecedentes criminais.

Inclusão e curso de formação

A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado, conforme a necessidade da Administração Pública e dentro do prazo de validade do concurso (dois anos, prorrogáveis por mais dois).

Após a homologação e aprovação em todas as fases, os candidatos iniciarão o curso de formação e serão incluídos na Brigada Militar.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp