As inscrições para o primeiro concurso público da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A, a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), encerram nesta segunda-feira (17). A seleção oferta 100 vagas imediatas de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. Salários iniciais podem chegar a R$ 19.610.

As oportunidades são para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame.

Para participar é necessário pagar uma taxa que varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do cargo pretendido. Das vagas ofertadas, 5% serão oferecidas a pessoas com deficiência (PCDs) e 20% a candidatos autodeclarados negros. Os selecionados serão lotados no Rio de Janeiro.

As provas acontecerão em 27 de abril e serão aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Haverá uma avaliação objetiva para todos os cargos. Candidatos para as vagas de advogado e especialista em petróleo farão também uma prova discursiva.

Vagas e salários

Os salários iniciais variam a depender do cargo, partindo de R$ 8.240 até R$ 19.610. Os aprovados atuarão no Escritório Central da PPSA, no Rio de Janeiro.

A maioria das oportunidades é para a função de especialista em petróleo e gás, já o menor percentual é para advogado. Confira a distribuição abaixo:

Advogado (Jurídico): 4 vagas imediatas

Analista de Gestão Corporativa: 36 vagas imediatas

Analista de Tecnologia da Informação: 8 vagas imediatas

Especialista em Petróleo e Gás: 52 vagas imediatas

Calendário do concurso PPSA

Período de inscrição: até 17/3/2025

Divulgação dos locais de prova: 14/4/2025

Provas objetivas e discursivas: 27/4/2025, realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador

Resultado da prova objetiva: 20/5/2025

Resultado da prova discursiva: 12/6/2025

Resultado final: 8/7/2025

