Inscrições para concurso da Sesap RN começam nesta segunda (10); salários vão até R$ 4,2 mil

Interessados em participar do concurso da Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) podem se inscrever desta segunda-feira (10) até 23h59 de 14 de abril. As inscrições são online, no site da banca organizadora, e têm taxa de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.

De acordo com o edital publicado no Instituto de Desenvolvimento Educacional (Idecan), responsável pelo certame, são oferecidas 565 vagas com salários de até R$ 4.270,05.

As provas estão previstas para serem aplicadas no próximo dia 25 de maio, nas cidades de Natal, Caicó, João Câmara, Macau, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros, São José de Mipibu e Santa Cruz, todas no RN.

>> Confira o edital

Vagas

As vagas são para diferentes cargos no âmbito da saúde estadual do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, assistente social, biomédico, cirurgião dentista, comunicador social, arquiteto, infectologista, fisioterapeuta, nutricionista, nefrologista, ortopedista, pediatra, enfermeiro e outros.

A seleção para nível médio/técnico terá apenas uma fase com a aplicação de prova objetiva, sendo eliminatória e classificativa. Já a seleção para nível superior ocorrerá em duas etapas: a primeira com prova objetiva e discursiva e, a segunda, com prova de títulos.