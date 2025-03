Iniciativa oferece 3,1 mil bolsas para capacitar mulheres em tecnologia; saiba como participar

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com entidades representativas dos bancários lançou um programa de capacitação voltado para mulheres interessadas na área de tecnologia. A iniciativa disponibiliza 3,1 mil bolsas de estudo gratuitas, sendo 3 mil para introdução à programação e outras 100 para formação em análise de dados.

Veja também Papo Carreira Concurso TCE-SP oferta 63 vagas com salários iniciais de R$ 17,7 mil; confira edital Papo Carreira Uece abre inscrições para o vestibular 2025.2, com 2,2 mil vagas; veja detalhes

Capacitação em programação

As bolsas para o curso de programação estão disponíveis para mulheres de todas as regiões do Brasil, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A formação será totalmente online, com carga horária entre 15 e 20 horas. Ao término do curso, as participantes receberão certificação.

Os cursos serão ministrados pelo PrograMaria e incluem duas opções: "Análise de Dados: meus primeiros passos em Python" — cujas inscrições estão abertas até 19 de março — e "Front-End: minha primeira página web". O cadastro para participar pode ser realizado nas páginas oficiais do projeto.

>> Inscrição no projeto Análise de Dados: meus primeiros passos em Python.

>> Inscrição no projeto Front-End: minha primeira página web.

Formação em análise de dados

Para quem deseja aprofundar conhecimentos em análise de dados, o Instituto Laboratoria oferecerá formação mais extensa, com 600 horas de conteúdo ao longo de seis meses. O curso exige dedicação de quatro horas presenciais e outras 10 horas remotas e assíncronas por semana.

Podem se candidatar mulheres com mais de 18 anos, ensino médio concluído e que morem em uma das capitais do País. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (14). O processo seletivo inclui um teste online e uma entrevista. Informações adicionais e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do programa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.