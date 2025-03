Concurso da EBSERH: veja que horas sai e como consultar gabarito da prova

Aconteceu neste domingo (16) o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O certamente abrange todos os estados brasileiros, com 545 vagas disponíveis além do cadastro reserva, e remuneração inicial de até R$ 17 mil.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca responsável pela seleção. Aos interessados em saber que horas é divulgado e como consultar o gabarito da prova, é importante ter em mente que o Caderno de Questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no site da FGV em até 24 horas após a realização das provas. Ou seja, nesta segunda-feira (17).

Veja também Papo Carreira Governo do Ceará lança edital de concurso para delegado da PCCE com salário inicial de R$ 22 mil; veja detalhes Papo Carreira Feira de empregabilidade oferece vagas em curso gratuito de robótica para jovens trans em Fortaleza

O caderno de questões da prova objetiva ficará disponível somente no prazo recursal contra os gabaritos preliminares. O concurso teve três editais para as áreas médicas, assistencial e administrativa, e será realizado em duas etapas: primeiro as provas objetivas e depois as de títulos.

As provas objetivas são aplicadas neste domingo (16). Por sua vez, o resultado final delas deve ser divulgado em 30 de abril.

Como a prova é dividida

As oportunidades são de nível médio, técnico e superior, divididas da seguinte forma: 198 vagas na área médica, 330 na área assistencial e 17 na área administrativa.

O concurso tem vagas para as carreiras de assistente social, biomédico, dentista, advogado, analista administrativo, arquiteto, engenheiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras.

Ao serem admitidos, os profissionais vão atuar em jornada de trabalho que varia de 25 a 40 horas semanais. Eles serão distribuídos em 45 hospitais da rede e na administração central.

Do total de vagas do concurso, 3% são reservadas para indígenas, 10% para candidatos com deficiência e 20% para pessoas negras.

Veja o cronograma da seleção