Concurso TCE-SP: inscrições para seleção com salários de R$ 17 mil encerram nesta quinta (24)

As inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) terminam nesta quinta-feira (24), às 23h59. Ao todo, são ofertadas 63 vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo e de Auditor de Controle Externo-Administração. Os salários iniciais são de R$ 17.743,05, mais possibilidade de benefícios.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame, e pagar uma taxa de R$ 82. É necessário ainda possuir nível superior completo, em grau de bacharel, em uma das seguintes áreas:

Administração ou Administração Pública;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Direito;

Engenharia Civil;

Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas.

Segundo o edital, a carga horária semanal das vagas são de 40h. Do total de oportunidades, 5% são direcionadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Veja também Papo Carreira TRT-SP divulga edital de concurso público para técnico e analista com salários de até R$ 17 mil Papo Carreira Cogerh abre seleção de estágio de nível superior em Fortaleza; veja detalhes

Benefícios do concurso TSE-SP

Além do salário inicial, os servidores usufruirão de uma série de benefícios que podem aumentar a remuneração. Abaixo, confira cada um deles:

auxílio-transporte - R$ 400

auxílio-alimentação – R$ 470;

auxílio-refeição – R$ 1.100;

auxílio-saúde – R$ 1.540; e

auxílio pré-escolar – R$ 1.985,52 por filho (para dependentes de até 7 anos).

>>> Confira o edital

Como será a seleção?

O concurso será realizado em etapa única por meio de uma prova objetiva. Esta será composta por 80 questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

A seleção será feita na capital São Paulo no dia 15 de junho, no período da manhã, para o cargo de Auditor de Controle Externo, e no período da tarde, para o cargo de Auditor de Controle Externo — Administração.

Cronograma do concurso TCE-SP

Inscrições: até 24 de abril

Convocação das provas: 6 de junho

Dia da prova: 15 de junho

Publicação do gabarito: 17 de junho

Resultados finais: a definir

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.